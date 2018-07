CONTIGO HASTA EL FINAL VS THE SUN WILL RISE

Acusan a El Sueño de Morfeo de plagiar a Kelly Clarkson

Parece que las acusaciones de plagio están a la orden del día. Esta vez le ha tocado a El Sueño de Morfeo, acusados de plagiar en Contigo hasta el final el tema The sun will rise de Kelly Clarkson. ¿Crees que se parecen?

