"SÍ, QUIERO"

Adele, cómplice de una propuesta sorpresa de matrimonio: el emocionante vídeo del 'sí, quiero'

Muchas canciones de Adele hablan sobre el desamor y las relaciones que no han funcionado. La cantante ha demostrado no tener miedo de deleitarse con el dolor, y cristalizarlo en palabras y melodías. Pero no solo es angustia lo que rodea sus versos, pues el romance es su tema favorito. Así, en su concierto televisado One Night Only, Adele se involucró en una propuesta de matrimonio sorpresa, que ya es viral.