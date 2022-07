Aitana Bonmatí: de empezar y pelearse "con los chicos" a ser la líder de la roja femenina

Cuando España conoció la grave lesión de Alexia Putellas, todas las miradas se fijaron en Aitana Bonmatí, llamada a ser la nueva líder de la selección española.

Desde que se puso al frente del equipo, organizó el juego, animó a las compañeras y marcó el gol que situó a España por delante de Finlandia en el marcador, un gol que celebró buscando a Alexia en la grada. "No me tiemblan las piernas", aseguró Aitana Bonmatí tras el triunfal debut de España (4-1) en la Eurocopa de Inglaterra.

Su afición por este deporte viene de largo. "Todas las horas que tenía libres las pasaba jugando con los chicos, era la única, y me peleaba mucho con ellos porque era muy competitiva. Antes no estaba bien visto que una niña jugara al fútbol", contaba Aitana en una entrevista en El País.

La jugadora, de 24 años, confiesa que el comienzo con las chicas "fue un poco extraño todo. Siempre había jugado con chicos, nunca había entrenado con chicas. Así que estaba ilusionada y contenta por jugar en el club de mis sueños, pero también me sentía rara por esa nueva etapa. Luego ves que todo tiene sus cosas buenas y malas. Si hubiera podido seguir con los chicos, hubiera crecido más físicamente. Pero con las chicas he aprendido mucho. Y el trato personal es mejor. Dejé de sentirme la única en un equipo de chicos", añadió.

Los reconocimientos están colapsando su currículum. Ha sido galardonada como mejor jugadora catalana de 2019, ha sido MVP de la final de la Copa de la Reina 2020, MVP de la final de la Liga de Campeones 2021 y premiada con el Equipo Ideal de la Liga de Campeones 2021.

Ha lanzado este año su libro

En abril, presentó su libro 'Aitana Bonmatí: Unidas somos más fuertes', en el que hace un repaso sobre su vida personal, su trayectoria profesional y los logros que ha acumulado durante sus años de esfuerzo. A su gran calidad futbolística se une la reivindicación de la igualdad y un gran compromiso social.

"El libro es el resultado de meses de trabajo y muchas conversaciones, que me han ayudado a recordar y revivir los capítulos más importantes de mi vida junto a mi familia, amigos, colegas, técnicos… y en el que explico de primera mano todo este camino que he recorrido hasta hoy", afirmaba, orgullosa, desde su cuenta personal de Instagram.

"Partiendo de la base de que no hay muchos libros de deportistas mujeres creímos que era importante hacerlo. También es bonito conocer a la persona que hay detrás de una futbolista. Para mí es importante que la gente conozca quien soy y de dónde vengo", explicó Aitana a Sport.

Sus aficiones y su lado más personal

Uno de los mayores avances que ha experimentado Aitana en los últimos años es a nivel mental. "Soy una persona hiperactiva que siempre está haciendo", afirma la futbolista a Marca.

De pequeña tocaba el piano y la guitarra, acudía a clases de inglés y, sobre todo, practicaba deporte.

Ha recurrido a meditación para paliar la ansiedad y el estrés de la competición. "Hay veces que estoy tan alterada que me genero demasiada ansiedad. Estoy aprendiendo a relativizar, a separar lo que puedo controlar de lo que no. Llevo tiempo yendo a psicólogos y me han ayudado mucho", dijo también a Marca.

A Bonmatí, como buena catalana, le gusta relajarse en el mar. Son constante sus publicaciones tanto en alta mar como en exóticas piscinas frente a él.

También podemos ver en redes sus continuos viajes por el mundo, aunque asegura que tiene fobia a los aviones. Con tan solo 24 años, la futbolista cuenta ya con una gran legión de fans acumulando 280.000 seguidores en Instagram.