Marta Cardona, vuelve la maga del gol

La que fuera segunda anotadora del equipo blanco en la temporada 2020-2021 ha afrontado unos duros y desilusionantes últimos meses. Sus seguidores esperan que la Eurocopa 2022 suponga el regreso de la gran delantera.

“Marta Cardona y sus trucos de magia”. “La obra de arte de Marta Cardona directa al museo del fútbol”. “Aerolíneas Cardona está de vuelta”. Estos son algunos de los titulares que Marta Cardona (Zaragoza, 1995) protagonizó en la temporada 2020-2021, la primera que la delantera disputaba como jugadora del Real Madrid.

La futbolista fue la segunda máxima anotadora del equipo blanco, la tercera que más asistencias dio y la sexta con más minutos en la campaña. Entonces fue elegida Jugadora Revelación en los Premios Marca.

Solo unos meses después, la zaragozana tendría que hacer frente a unos duros y desilusionantes meses que han acabado con su marcha del club blanco.

En agosto, una lesión de rodilla la mantuvo retirada del campo de juego hasta diciembre. Después una lesión de cuadríceps volvió a apartarla de la competición hasta el mes de mayo.

El 7 de junio comunicó su salida del Madrid a través de sus redes sociales, agradeciendo al club y a los aficionados los años jugados allí. "Hola madridistas, ha llegado mi despedida. No os voy a mentir, me hubiese gustado despedirme en el campo, con todos vosotros. Ha sido una etapa de dos años, donde el primero fue ilusionante en todos los sentidos; tanto a nivel deportivo como personal. Este año, en cambio, me ha tocado vivir la parte más dura del fútbol y, del deporte en general”, reconoce Cardona, que concluye deseando mucha suerte a todos.

A pesar de que Cardona confiesa no estar al 100% todavía, el entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, no ha dudado en contar con ella para la Eurocopa 2022: Cardona es una de las 23 jugadoras convocadas y lucirá el dorsal 11.

Mientras participa en la competición internacional, Cardona, que sólo tiene 25 años, tendrá que decidir su futuro para la próxima temporada y los rumores apuntan a que recalará en el Atlético de Madrid.

De ser así, este sería su quinto equipo: debutó en Primera División en el Prainsa Zaragoza, donde estuvo cinco años; en la temporada 2017-2018 fichó por el Levante Unión Deportiva y meses después aceptó la oferta de la Real Sociedad; en 2020 llegó al Madrid.

La piña blanca

“Lo más importante es que he conocido a grandes personas que me llevo para siempre”, aseguraba Cardona en el comunicado de despedida del Madrid. Y lo cierto es que la delantera parece haber encontrado grandes amigas dentro de las filas blancas con las que ha disfrutado mucho en estos dos años.

Misa Rodríguez, Teresa Abelleira, Esther González e Ivana Andrés han formado una compacta panda de amigas y con ellas, por ejemplo, celebró su cumpleaños el pasado 27 de mayo. Tampoco faltó a la gran boda de su compañera Ivana con Ana Moreno el pasado 7 de junio en la Cartuja de Ara Christi (Valencia).