Aitana confirma estar "enamorada" y detalla cómo ha alcanzado la madurez emocional junto a Plex

No nos cabe duda de que Aitana está en uno de los momentos más dulces de su vida. La artista catalana mira hacia el otro lado del charco donde le espera los Latin Grammy quien está nominada a las categorías Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque por su disco Cuarto Azul.Un anuncio que casi coincide con las fechas de su próxima gira.

Su éxito en el ámbito profesional se extrapola con su vida personal. La intérprete de 6 de febrero ha confirmado estar enamorada. Durante su entrevista en el pódcast Se Regalan Dudas, de la mano de la presentadora Lety Sahagún, Aitana se ha pronunciado de cómo tocó fondo el año pasado. La cantante ha detallado como desde 2023 tuvo varios cambios dentro de su equipo, algo que le afectó a nivel personal y profesional. "Siempre se iba de mi equipo, gente, luego venía y decía: vale un momento, realmente la que va a estar aquí soy yo porque soy mi propio proyecto, pero todos los demás van a estar yendo y viniendo", ha detallado.

"En algún momento estaba tan quemada de mí porque no me estaban saliendo las cosas como yo quería", ha señalado. Los movimientos en su equipo se entrelazaron con esta etapa en la que coincidió que estaba soltera: "Se me juntó un poco todo. El estar soltera y el plantearte y decir vale, tengo 25 años. En verdad soy superjoven, puedo encontrar a quien sea, puedo darme todos los años que quiera para estar soltera y encontrarme a mí. Pero también decía cómo me gusta estar enamorada. Estaba muy enganchada a estar enamorada".

Con el tiempo, Aitana se dio cuenta de que hasta la fecha no se había enamorado de la forma correcta. "Era otro tipo de enamoramiento más de adolescente, de joven, de no entender" ha especificado.

"Me agenciaban como un novio cada mes y cuando empecé con mi pareja, con Dani, me acuerdo de que decían 'pero si no han pasado ni dos meses desde que lo dejó con su ex', que era como, ¿pero tú qué sabrás?", ha subrayado la artista de 11 razones.

Tras darse "ese espacio real" para entenderse a sí misma, Aitana ha dado a conocer cómo alcanzó la madurez en el plano emocional."Cuando conocí a Dani es lo que tú me dices: 'tú me eliges y yo te elijo', porque nos hacemos bien y porque estás en ese proceso de que ya eres madura emocionalmente como para entender que ya no es porque no quieres estar sola, sino porque realmente me he enamorado de verdad y esta persona me da todo y me completa", ha afirmado.

Todo este proceso, le ha hecho reflexionar sobre su percepción de las relaciones románticas. "Para mí el amor es paz, es tranquilidad, es intensidad, pero que tampoco sea una intranquilidad constante" ha señalado.