LOVE IS IN THE AIR

Aitana y Plex, Ana Mena y Óscar Casas... Todas las parejas de famosos que comparten su amor este verano

El verano de 2025 podría ser declarado el verano del amor para los famosos. Nuevos romances y parejas más asentadas comparten sin tapujos lo bien que lo están pasando entre escapadas, playas y divertidos planes. Quién es Plex, conoce a la nueva pareja de Aitana