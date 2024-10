Aitana se pronuncia sobre su posible romance con Biel Juste

No nos cabe duda de que Aitana de las que más se habla en nuestro país. Ya sea por sus proyectos musicales, como es el caso de su próximo disco, el cual, la catalana ya está inmersa en el estudio o por su lado más personal. Desde hace unos meses, se ha relacionado a la cantante de Mariposas con el empresario Biel Juste. Son muchas las informaciones que han apuntado a su posible romance.

Presuntamente, ambos se conocieron en un viaje a Costa Rica, cuando Aitana aún no se había dado la segunda oportunidad con Sebastián Yatra, volviéndose reencontrar de nuevo con Juste en Ibiza, después de la última ruptura con el cantante de Tacones Rojos, tal y como cuenta 20 Minutos.

Las informaciones sobre su posible romance han dado la vuelta a la prensa de nuestro país. Por ejemplo, ha sido el caso del director de la revista Semana, Jorge Barrajo, asegurando que entre la cantante y el empresario "ha habido beso". También sobre esto se pronunció el director de Diez Minutos, Vicente Sánchez, asegurando que "la complicidad" era "total".

Sin embargo, frente a todos esto, la artista de miamorse ha pronunciado de forma clara ante la prensa. Fue saliendo de un restaurante con sus familiares en Madrid, donde se mostró esquiva con los periodistas, quienes le preguntaron acerca de sus nuevos romances, a lo que Aitana respondía diciendo: "No tengo ningún novio. (...) Dejadme de sacar novios cada dos días porque es muy estresante". Asimismo, la intérprete de 11 Razones ha asegurado que se encuentra "muy bien" en su nueva residencia en Miami.

Recordemos que Biel Juste se encontraba en 'El Clásico', unas filas más abajo donde estaba Aitana viendo el partido en Bernabéu, tal y como cuenta ABC.

¿Quién es Biel Juste?

Se trata de un empresario de 27 años conocido por su marca de joyería que lanzó junto al influencer Joan Margarit. Celebridades como Jaden Smith, El Rubius o Dua Lipa ha llevado sus piezas.

El empresario cuenta con 239 mil seguidores en Instagram y se ha consagrado en el mundo de la joyería, apareciendo incluso en la revista Forbes junto a Joan Margarit, con quien fundó TwoJeys. Su marca cuenta con clientes de 120 países en todo el mundo, incluso llegando facturar más de 4 millones de euros en 2022, según Mujer Hoy.

Aitana en su discurso más reivindicativo:

Aitana también ha dado de qué hablar en su aparición más reciente. Fue en la gala de los premios Bazaar Women of the Year 2024, en Madrid, cuando la artista se subía al escenario con un discurso de lo más emotivo.

Durante su intervención dejó ver cuáles eran sus emociones, asegurando que "es imposible una vida perfecta" además de que a pesar de sentirse "agradecida", "eso no impide que muchas veces esté triste". "En estos últimos meses lo he estado y lo estoy. He tenido un bajón emocional que, desde fuera, puede parecer incomprensible porque lo tengo todo, y es cierto. Pero las personas no somos lo que tenemos, sino quiénes somos, qué nos sucede y cómo reaccionamos ante ello", explicaba.

Por ello, la intérprete de Vas a quedarte ha puesto a la salud mental en el foco, así como al machismo y la misoginia, asegurando de que son "una plaga". "Al final, como no voy a estar triste o cómo no vamos a estar tristes, no hay más que ver todo lo que ha salido estos días en los medios. Casos evidentes en los que la vergüenza que sentimos las mujeres nos impide expresar el dolor que sentimos o que hemos sentido", ha expresado.

Con ello, ha lanzado un mensaje rotundo: no hay que "tener miedo a decir quién te ha hecho daño o qué te ha hecho daño. No ocultemos nuestro dolor cuando sea invisible como nos han enseñado qué hay que hacer, porque todas las heridas que no son tratadas, lo único que conseguimos es que empeoren, se infecten y al final salimos peor paradas. Creo que compartirlo es lo más responsable y efectivo para acabar con esta plaga".