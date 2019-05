Aitana responde a las críticas de las condiciones de trabajo en su próximo videoclip

El 17 de mayo se estrena 'Nada sale mal', el primer single del disco 'Spoiler' de Aitana. Sin embargo, la noticia ha venido acompañada de una polémica entorno a los bailarines del videoclip.

Paula Gallardo, bailarina profesional, compartía vía Stories de Instagram una oferta de trabajo que le ha llegado para participar en el videoclip de la extriunfita. Para cualquier bailarín sería una buena noticia, pero Paula ha denunciado públicamente y ha recalcado la precariedad que se ofrece en la misma oferta.

En la publicación podemos leer que la grabación del videoclip será el próximo 14 de mayo en Los Monegros, pero para los bailarines, el trabajo empieza dos días antes, el día 12 de mayo. Ese domingo el equipo tiene que preparar la coreografía correspondiente para el vídeo en una jornada de ensayo que dura 7 horas. Aunque dentro del sueldo se incluyen los gastos del viaje y dietas, la grabación tendrá una duración de 12 horas al día.

Ahora bien, la queja de la bailarina se centra en el salario, ya que por tres días de trabajo continuado se espera que cobren un total de 260 euros.

"¿A cuántas más nos vais a escribir para trabajar 3 días con estas condiciones? ¡BASTA YA!", escribía Gallardo junto a la captura de pantalla de la oferta. La queja llegó rápidamente a la cantante gracias a sus seguidores, los cuales también se quejaban por la poca valoración que se les daba a los bailarines.

Aitana se puso en contacto personalmente a la bailarina mediante un mensaje en su Instagram reconociendo que ella desconocía las condiciones de trabajo que se ofrecían y tranquilizó a Paula diciendo que se encargaría de que eso no sucediera.

"Yo no estoy enterada de nada de esto ni de que la productora os ponía estas condiciones. Desde que ayer me enteré me he puesto manos a la obra porque merecéis ser respetadas por el increíble trabajo que hacéis y tenéis que cobrar dignamente", escribió Aitana a la bailarina. Paula ha hecho públicas también la conversación con la cantante dándole las gracias por involucrarse.

"Te digo de primera mano que en un videoclip mío esto no ocurrirá", afirmaba tajante la catalana. De momento, no se ha compartido nada de forma oficial y pública por parte de la productora.