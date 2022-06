Alaska se pronuncia sobre los rumores de separación con Mario Vaquerizo

Alaska y Mario Vaquerizo son una de las parejas más estables y más queridas del mundo del espectáculo tanto en España como en Latinoamérica. Una muestra de ello fue el éxito de su docureality, Alaska y Mario, donde semana tras semana nos desvelaban su divertido día a día y conocíamos a todos los amigos que los acompañan.

Durante las últimas horas, varios titulares de medios especializados en prensa del corazón anunciaban unos más que fiables rumores de separación, por lo que parecía que la pareja podía poner fin a sus más de dos décadas juntos.

Sin embargo, parece que nada de esto es cierto y ha sido fruto de alguien que ni siquiera conoce a los implicados. Así lo ha explicado la propia Alaska cuando ha sido preguntada por el portal Chic. "No entiendo de donde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos", ha declarado la cantante.

Además, Olvido ha asegurado que en unos días es el cumpleaños de Mario Vaquerizo y lo van a celebrar juntos con toda la familia tal como hicieron con el suyo hace un par de semanas.

El medio le ha explicado que los rumores de separación han surgido a raíz de una supuesta historia en la que Mario había desparecido "durante varios días", algo que Alaska se ha tomado a broma: "Pero sí estamos todo el día juntos, como te acabo de decir. Tenemos un montón de conciertos, un verano que no vamos a parar afortunadamente."

Antes que Alaska, Topacio Fresh, íntima amiga de la pareja, se apresuró a desmentir estos rumores ante los medios. "Es una mamarrachada, completamente fake. Creo que es totalmente fake porque si no, me hubiese enterado yo que soy parte de la familia", ha asegurado la artista, añadiendo que lo negaba "rotundamente" porque de ser verdad y no haberse enterado, los "mataba".