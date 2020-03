Amaia Montero le dedica una preciosa canción de superación a Dani Rovira

Dani Rovira compartía con sus seguidores la noticia, junto a una imagen en la que podíamos verle en el hospital, comenzando su lucha contra el cáncer: "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

Son muchos los que han querido mostrar su apoyo al actor, y algunos, como la cantante Amaia Montero, ha ido un paso más allá, dedicándole su canción '100 metros', publicada en 2016, mezclada con imágenes de películas en las que podemos ver a Dani Rovira interpretando distintos papeles.

"Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más, que todo lo que incluso yo podía imaginar", dice la canción, cuyo vídeo personalizado para Dani, ha publicado en redes sociales junto al texto: "RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN. Esta canción de superación es para personas como tú @danirovira porque eres un campeón y sé que vas a ganar".

Además, Amaia también ha querido lanzar un mensaje de fuerza a todos los que se encuetran en casa, confinados por el coronavirus, añadiendo: "Y también lo es para todos los habitantes de este planeta, un reto que vamos a superar y que nos hará más fuertes y mejores. ¡VAMOS A GANAR!".

APOYO A DANI ROVIRA

Pero la cantante no ha sido la única en mostar su apoyo y cariño al actor. También su expareja y compañera en la gran pantalla Clara Lago, Dani Martínez, Julián López o Pablo Alborán, han enviado sus mensajes a Dani Rovira.

¡Mucho ánimo!