Ana Guerra se atreve a subir un vídeo del que se avergüenza

Desde pequeña Ana Guerra tenía claro que quería dedicarse a la música. Así que fue una de las niñas que participó en el programa 'Menudas Estrellas'.

Sin embargo, a la cantante no le gusta recordar su pasado y tenía escondidas las imágenes de su paso por el mítico programa de Antena 3. Pero parece ser que se ha animado a mostrar cómo fueron sus inicios, cuando era más pequeña que su famoso vídeo cantando Pop de La Oreja de Van Gogh.

A través de Twitter, la joven de San Cristo de la Laguna, en Tenerife, ha compartido unas imágenes que hasta ahora no tenía "valor para subir", ya que le da "vergüencita".

Mi #Tbt de hoy lo tengo desde hace tiempo, por fin he reunido el valor para subirlo y no me puede dar más vergüenzita 🙈🙈🙈🙈#MenudasEstrellas pic.twitter.com/4ql0c9KkMk