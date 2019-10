Ana Guerra revela que va a terapia desde que salió de Operación Triunfo

Ana Guerra era una auténtica desconocida cuando en octubre de 2017 entró en OT para cumplir su sueño y formarse como cantante. En pocas semanas se convirtió en una auténtica celebridad gracias al éxito del programa de televisión aunque ella no fue consciente hasta que se acabó la emisión del concurso.

Tras cuatro meses encerrada en la Academia, la artista tuvo que afrontar su nueva vida como artista y, tal y como ella misma ha explicado, ha necesitado ayuda psicológica.

En el evento de la nueva campaña de Ausonia contra el cáncer, Ana Guerra ha explicado que entre sus hábitos diarios está el "comer lo más sano posible, intento hacer deporte y hago terapia porque tener la mente sana es importantísimo".

Además, ha dicho que "Saber manejar tu ego frente a la industria es un proceso complicadísimo. Todo eso una terapeuta te ayuda a gestionarlo". Y, ha querido agradecer el trabajo de la profesional con quien se visita, "Tengo una terapeuta maravillosa que me aporta tener los pies en la tierra. Ser el centro de atención muchas veces es peligroso".

Ana Guerra no es la única triunfita que ha confesado que ha necesitado la ayuda de un profesional. Aitana explicó que "Cuando salí de OT fue como si me quitaran un antifaz y me enseñaran la realidad" y añadió que iba al psicólogo para saber gestionar su situación.