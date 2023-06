Ana Mena explica por qué canceló su concierto en Burgos sin antelación y Ana Guerra la defiende sobre el escenario

Ana Mena tenía que actuar este miércoles en noche grande de los Sampedros. El público burlagués la esperaba con ganas, pero la decepción llegó cuando horas antes se supo que Ana Guerra tendría que sustituirla tras la cancelación in extremis de la malagueña.

Los vecinos de Burgos no sabían que eran motivos médicos los que obligaron a Ana Mena a suspender el show. No fue hasta pasadas las once media de noche cuando la cantante de Bellodrama explicaba en comunicado que aquejaba una intensa y grave afonía desde hacía semanas. La intentó paliar con medicación para encarar sus numerosos compromisos, pero finalmente su voz se quebró antes de cantar en Burgos.

En un texto en el confesaba estar "triste" por los acontecimientos, Ana Mena pedía disculpas y explicaba su ausencia. "Hace una semana ya empecé a arrastrar una afonía que he ido más o menos solventando a diario con el uso de unos medicamentos para, de alguna manera, ir saliendo del paso. Cuando haces dos canciones bajo los efectos de estos antiinflamatorios, puede parecer que no te pasa nada, pero si no hay reposo de voz, la situación continúa", aseguraba. Lo cierto es que la malagueña ha asumido numerosos compromisos en los últimos días. Ha estado cantando entre España e Italia sus últimos singles,Acquamarina y Melodía Criminal.

"Cuando me he despertado esta mañana, mi garganta ya no respondía, he ido a dos médicos esta tarde y todos me han mandado reposo de voz y continuar con el tratamiento. Esta es la razón por la que hemos tenido que cancelar. Espero poder daros el show que merecéis muy pronto. Gracias por vuestro cariño y por entenderme siempre", dijo.

Ana Guerra definde a Ana Mena: "Se le ha roto la voz"

El público de Burgos no se quedó sin música en sus fiestas. Ana Guerra fue la encargada de sustituir a la artista y brindar un concierto a la altura de las circunstancias. El público la llenó de aplausos, más aún cuando paró el show para dedicarle unas palabras a su compañera.

"Es una compañera, es una buena amiga y me he preocupado y he dicho 'Ana, ¿qué pasa?'. Me ha dicho que está muy malita, le he pedido que me enviara un audio y no podía. Quiero deciros algo, para toda esa gente que piensa 'vaya, ayer estaba cantando en Milán y hoy no le apetecía ir a Burgos'. Esto no es así", empezó antes de explicar, más concretamente, que el tratamiento que seguía Ana Mena había dejado de hacer efecto a causa de tanto trabo intermitentes.

"Ella llevaba malita de la garganta y estaba tirando de una cosa que usamos los cantantes y no deberíamos, que se llama cortisona, que nos pone en su sitio las cuerdas vocales para salir a cantar. La cortisona tiene un efecto rebote que pasa factura y al final se la ha roto la voz. Ana estaría encantada de estar esta noche aquí, con todos vosotros. Esta canción va para ella", anunció.

Tras las palabras de la artista canaria, los fans calmaron sus ansias y comprendieron por qué Ana Mena no pudo subirse al escenario.