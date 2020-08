Antonio Banderas da positivo en coronavirus: "Celebraré mi cumpleaños en cuarentena"

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo en la enfermedad de Covid-19, causada por el coronavirus", este es el inicio del mensaje que ha publicado Antonio Banderas en su perfil de Twitter, junto a una imagen suya de pequeño.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, un poco más cansado de lo habitual, y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", continúa.

Por último, el actor añade que aprovechara este aislamiento "para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión", concluye.

MUY SOLIDARIO DURANTE EL CONFINAMIENTO

Cabe recordar que Antonio Banderas estuvo muy activo ayudando a las víctimas del coronavirus durante el confinamiento, donando 200.000 euros a la Universidad de Málaga para el proyecto Andalucía Respira, junto a Pablo Alborán.