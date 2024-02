Dua Lipa ha escondido referencias a sus exparejas en el vídeo de 'Training Season'

"En la canción hablo de que estoy harta de decirle a los hombres cómo tener citas conmigo, pero también va de aprender de las experiencias y de crecer como persona. En algún momento dejas de buscar aprendices y te interesas más por encontrar a alguien que está en tu mismo punto".

Estas fueron las palabras que utilizó Dua Lipa para definir Training Season, el segundo avance del que será su nuevo disco. Un tema con un tempo inmediato, más rápido que el de Houdini, y que sigue la estela del sonido psicodélico de los años 60 que ha cogido como base de sus nuevas canciones.

El vídeo, dirigido Vincent Haycock, la cantante transmite una situación abrumadora y caótica, rodeada de hombres. Dua se convierte en el centro de atención, todos la miran, pero ninguno la ve de verdad. Su rostro, hastiado y cansado, transmite el hartazgo del que hablaba en la entrevista sobre las citas fallidas que ha vivido los últimos tiempos. "Necesito a alguien que me abrace / Más profundo de lo que jamás he conocido / Cuyo amor se siente como un rodeo / Sabe cómo tomar el control / Cuando soy vulnerable", canta la artista, que a sus 28 años no quiere perder el tiempo

Su historial amoroso está repleto de nombres, unos más consolidados y otros más fugaces. En el vídeo de Training Season se esconden pequeñas referencias a algunos de ellos.

Las grabaciones de voz al inicio

Los primeros segundos del vídeo (no de la pista original) incluyen una serie de audios, unas grabaciones con voces masculinas que ejemplifican eso de lo que Dua está harta: de excusas, disculpas, propuestas interesadas, justificaciones, verdades a medias...

Anwar Hadid

Ha sido su relación (conocida) más larga. Dua Lipa y el hermano de las Hadid estuvieron saliendo al menos dos años, tiempo en el que pasearon su amor en photocalls y redes sociales. Incluso llegaron a vivir juntos, pero en noviembre de 2021 rompían su relación tras una crisis por sus "incompatibilidades" en cuanto a horarios y compromisos profesionales.

Dua Lipa y Anwar Hadid

Romain Gravas

Una referencia en forma de decoración. Dua Lipa ha querido decorar la cafetería en la que se toma el té con los mismos marcos negros con los que Roman Gavras tenía decorada su casa. Estuvieron juntos solo seis meses, hasta su ruptura este mes de diciembre. Gravas la consideraba una "adicta al trabajo" y quisieron separarse antes de que las cosas "se pusieran feas".

Dua Lipa en el vídeo de Training Season

Noah Trevor

Misma chaqueta que en una de sus citas con Noah Trevor, con el que se dejó ver en actitud romántica en Nueva York en 2022.

Dua en el vídeo de Training Season

La cantante escribió el tema tras sufrir un cúmulo de desengaños amorosos. "Había estado en una serie de malas citas y la última fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente llegué al estudio y Caroline y Tobias me preguntaron cómo había ido todo e inmediatamente declaré 'Training Season HA TERMINADO'". Una sentencia que puso de relieve no solo el título de la canción, sino la letra y el decálogo de conquista que la compone. Dua habla de que necesita alguien comprometido que sepa lidiar con sus momentos de vulnerabilidad. Se pregunta quién es realmente la persona que tiene en frente: "¿Eres alguien a quien pueda entregarle mi corazón? / ¿O simplemente el veneno que me atrae?"