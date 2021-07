El aplaudido discurso de Javier Ambrossi: "El Orgullo es la fiesta de los que no estábamos invitados a la fiesta"

Javier Ambrossi, Javier Calvo y Macarena García han visitado el plató del programa Versión Española con motivo de la presentación de su película La Llamada, que estrenaron en 2017.

Coincidiendo la celebración del Orgullo, Javier Ambrossi hizo un emotivo discurso en defensa del colectivo LGBTIQ+ que rápidamente se ha vuelto viral por sus poderosas palabras.

“Creo que muchas personas LGTB crecemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, no nos peguen, no nos insulten, para que nos quieran”, ha empezado diciendo.

"Por eso el Orgullo representa lo contrario: exponerse, salir, celebrar, el disfrute...", ha añadido visiblemente emocionado. "Por eso me duele tanto cuando hay gente que quiere señalar el Orgullo como una fiesta sexualizada, o como algo que debería estar fuera de los ojos de los niños. Porque es fundamental. Es la fiesta de los que no estábamos invitados a la fiesta. Por eso es fundamental que exista".

¿Quien me devuelve los 20 años que no he vivido antes de ser libre?"

Ambrossi ha continuado explicando que la mayoría de las personas LGBTIQ+ no han vivido una infancia ni una adolescencia como merecían, por miedo a manifestar su condición sexual.

"¿Y los 20 años que he vivido antes de ser libre? ¿El primer amor que no he tenido? ¿El amor adolescente? ¿El desarrollo sexual normalizado? ¿Dónde está? ¿Esos 20 años quién me los devuelve?", ha concluido muy emocionado.