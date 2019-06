Ariana Grande, obligada a cancelar conciertos por culpa de unos tomates

Ariana Grande lleva un año de locos. La cantante terminaba diciembre del 2018 lanzando 'thank u, next', uno de sus temas más exitosos hasta la fecha. Poco después le siguió '7 Rings' y la publicación de su segundo disco en menos de un año. El anterior, 'Sweetener', da nombre a la gira que la cantante está llevando a cabo por el globo. Aunque no pasa por nuestro país, la cantante sí se dejará ver por varias ciudades europeas.

Sin embargo, Ariana ha tenido que cancelar varios conciertos y rehacer su agenda por culpa de una alergia hasta ahora desconocida. La artista, que comparte contenido casi continuamente con sus fans, explicó que sentía como si estuviera "tragándome un cactus" tras comer unos tomates.

"Hemos descubierto que he tenido una desafortunada reacción alérgica a los tomates y que mi garganta está bastante cerrada. Todavía tengo la sensación de estar tragándome un cactus, pero estoy progresando poco a poco. Gracias por todo vuestro amor y comprensión. No puedo esperar para volver a tocar y actuar en Tampa y Orlando en noviembre", dijo. Lo que no sabíamos era que la cantante ¿había nacido? en Italia: "Nada más injusto que una mujer italiana desarrollando una alergia a los tomates a los veintitantos", escribió.