Así es Raya, el Tinder para ricos y famosos al que se ha unido Risto Mejide tras romper con Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes ya han comenzado a pasar página después de su ruptura. Después de unos primeros días bastante duros, el presentador ya está dispuesto a enamorarse de nuevo y lo quiere hacer a través de una poco conocida app de citas.

Se ha abierto un perfil en Raya, una especie de Tinder solo para ricos y famosos, según ha desvelado Semana. La revista asegura que la frase que Risto se ha puesto en su perfil para que las pretendientas le den 'match' es: "Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no".

Risto Mejide y Laura Escanes

Raya: todo lo que se debe cumplir para entrar

Se trata de una aplicación super exclusiva a la que apenas se tiene acceso. Según un artículo publicado por The Objective, sólo se aceptan un 8% de las solicitudes recibidas.

A diferencia de Tinder, hay que cumplir varios requisitos para poder entrar. El primero de ellos es poder asociar tu cuenta de Instagram y que esta esté verificada. Además, es super secreta, por lo que está prohibido que se saquen capturas de pantalla o se divulguen conversaciones que han tenido lugar en Raya.

Es una app de pago, ya que cuesta 107,99 euros en su versión estándar y 299,99 en la premium.

Famosos que se han unido a Raya

Hay multitud de rostros conocidos que forman parte, o han formado parte, de esta aplicación. Sin ir más lejos, Paz Padilla contó que tenía una cuenta que se abrió tras quedarse viuda.

También Cara Delevigne, Joe Jonas, Elijah Wood y Trevor Noah han sido miembros activos de Raya, aunque el último dijo a su pareja que sólo se creó la cuenta por curiosidad.

Rebel Wilson confesó estar en Raya y Sharon Stone entró pero la acabaron echando porque pensaban que su perfil era falso.

Ben Affleck se abrió un perfil tras separarse de Ana de Armas y antes de empezar con Jennifer Lopez, y Demi Lovato hizo lo mismo tras un fracaso amoroso.

Además, también se rumoreó que Íñigo Onieva estuvo activo mientras tenía una relación con Tamara Falcó.

En definitiva, ahora mismo Risto tiene muchas esperanzas en encontrar de nuevo el amor.