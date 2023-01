Así ha respondido Piqué a los dardos de Shakira en su canción con Bizarrap

Piqué no se ha quedado callado. Después de los numerosos dardos de Shakira a su expareja en la music session #53 de Bizarrap, el exfutbolista ha respondido a la cantante durante un directo de Twitch de la Kings League, que previamente anunció a través de Twitter.

Y es que el empresario no ha pasado por alto algunas de las frases más fuertes de la canción como "cambiaste un Rolex por un Casio / cambiaste un Ferrari por un Twingo". Es por eso que el catalán ha anunciado que la marca de relojes Casio se ha convertido en patrocinador oficial de la Kings League.

"Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo, la kings leage ha llegado a un acuedo con Casio", ha anunciado Gerard, dejando a todos los asistentes atónitos. Justo después de anunciarlo, se ha puesto a repartir relojes para todos, iguales que el que él mismo estaba portando en su muñeca.

"Este reloj es par toda la vida eh, es un reloj de puta madre", ha continudo.

Pero no es la única marca en negociaciones. "Yo he cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo y con el payaso al lado, con el Joker", ha contado en el directo."Ya está ¿qué pasa? No puedo cerrar acuerdos personales y llegar como quiero? Si llego con el Joker llego con el Joker", ha continuado indignado.

La palma ha llegado cuando han comenzado a hablar de un posible cantante para la final de la Kings League y Piqué ha usado el verso que va directo contra él: "Podríamos poner a otro que no nos salpique", ha vacilado refiriéndose a los derechos de imagen.

Ibai Llanos poniendo cordura y Kun Agüero desubicado

Después de que Gerard haya hecho referencia a la frase "perdón que te salpique" continuando con el tono burlesco durante todo el directo, el streamer Ibai Llanos, amigo y socio del exfutbolista, ha intentado de poner un poco de cordura ante la situación.

"Oye lo de este directo ya de verdad, o sea, ¿la gente que trabaja aquí cuando lleguéis a casa qué vais a decir", ha preguntado el streamer mientras los demás se reían, se levantaban del directo y se tapaban las caras con la capucha de la sudadera.

No ha sido la primera vez que hemos visto a Ibai sentir un poco de vergüenza ajena y desconcierto durante el directo. El el momento Casio, el streamer se ha quedado impactado y ha preguntado "¿Oye esto es cachondeo, no?".

Sin embargo el Kun Aguero andaba un poco desubicado: entre broma y broma y ante el desconcierto de Ibai con los relojes, le han preguntado al futbolista "por qué entró Casio" a lo que ha respondido muy convencido "por la canción de Shakira".

Poco después Kun se ha unido a las bromas de los streamers citando otro de los versos de la canción: "Claramente tienes razón", o "las mujeres facturan".