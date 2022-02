Así es Sofía Jirau, la primera modelo de Victoria's Secret con Síndrome de Down

Victoria's Secret decidió hace dos años dejar de celebrar sus clásicos desfiles para, entre otras cosas, no caer en la cosificación de las mujeres como meros objetos sexuales. Que los índices de audiencia del desfile fuesen más bajos cada año también tuvo mucho que ver en esta fulminación, pero la marca de lencería prefirió justificarse en favor de una nueva visión del negocio.

Así, Victoria's Secret da ahora un paso más en cuanto a la normalización de las discapacidades intelectuales. El fichaje de Sofía Jirau, una modelo puertorriqueña de 25 años con Síndrome de Down, lo demuestra.

"Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto. ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria's Secret!", celebraba la joven en sus redes sociales, donde daba a conocer su nuevo trabajo a sus 170.000 seguidores. "Estoy feliz", añadía.

Jirau forma parte de una nueva campaña de inclusión de la marca en la que también participan modelos como Hailey Bieber (25) y Taylor Hill (25). Los productos de Love Cloud Collection de Victoria's Secret se pondrán a la venta a lo largo de este mes de febrero y para promocionarlos la modelo ha protagonizado, en Los Ángeles, la sesión de fotos más importante de su carrera. "Gracias a Victoria's Secret por ver en mí una modelo sin límites y hacerme parte de la campaña de inclusión", escribió.

La joven siempre había soñado con ser modelo y gracias al apoyo incondicional de sus padres pudo conseguirlo. "De pequeña decía que cuando fuera grande quería ser modelo. Me gusta modelar, ser yo misma, estar frente a una cámara y ser yo misma", aseguró hace un tiempo en una entrevista, donde explicó que gracias a las terapias a las que acudía de pequeña y los colegios que la integraron pudo graduarse a los 19 años sin mayores problemas.

"Mi familia es lo más importante y gracias a ellos puedo lograr mis sueños. Ellos me tratan igual que a mis hermanos, no me trataron diferente por tener síndrome Down. ¡Yo los amo!", añadió.

Además de triunfar en lo laboral, Sofía no esconde que está enamorada de un joven llamado Chris. "Te amo", escribió en una foto con él este verano.