Así es Vittoria Ceretti, la nueva novia de Leonardo DiCaprio de 25 años

Parecía "casualidad", pero ha resultado ser verdad.

Leonardo DiCaprio (48) tiene nueva novia y, como era de esperar, tiene 25 años. Las malas lenguas dicen que el actor de Titanic solo sale con chicas de menos de 25 años, y cuando superan esta cifra las deja, y su historial amoroso parece confirmarlo.

En noviembre de 2022 se relacionaba a El Renacido con la modelo y artista Victoria Lamas, de 23 años, pero 10 meses después Page Six confirma que mantiene una nueva relación, esta vez con Vittoria Ceretti, 23 años menos que él.

Se trata de una supermodelo italiana de 25 años conocida por haber copresentado el festival de San Remo 2021 —de donde sale el representante de Italia en Eurovisión—, o haber colaborado con marcas de la talla de Armani, Versace y Dolce Gabbana.

La modelo estuvo casada con el DJ Italiano Matteo Milleri: contrajeron matrimonio el 1 de junio de 2020 en Ibiza, y se separaron en junio de 2023, tres años después. Dos meses después de su ruptura, los medios comenzaron a relacionar a Ceretti con DiCaprio tras cazarlos juntos paseando en la isla ibicenca y posteriormente en Santa Barbara.

La revista Page Six ha terminado de confirmar su relación, además de informar de que el actor se reunió con la modelo en una fiesta tras su desfile con Versace en la semana de la moda de Milán, donde coincidió con Bella Hadid, otro de sus antiguos intereses amorosos.

Ceretti y DiCaprio disfrutaron de la noche en una actitud muy cariñosa.

"Han estado pasando bastante tiempo juntos en los últimos meses, están difrutando de conocerse en un nivel más profundo", comentaba una fuente cercana a la pareja al medio.

Por el momento no ha habido posado oficial, y no se sabe si habrá, pues está a punto de cumplir 26 años, una edad que no entra dentro del rango de parejas del actor.