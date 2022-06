Los Backstreet Boys cantan con sus hijos en directo

Te interesa Backstreet Boys vuelve a España el 4 y 6 de octubre

Los Backstreet Boys estaban dando un concierto en Los Ángeles cuando, de repente, decidieron sacar al escenario a sus hijos por sorpresa, ¡y se pusieron a cantar todos juntos!

Sin lugar a dudas este ha sido uno de los momentos más especiales de su gira DNA World Tour. Los hijos de los famosos saltaron al escenario para interpretar el tema No Place y la verdad es que no ha sonado nada mal. Ha sido tanto el revuelo que se ha armado que los fans no han tardado en bautizar a los hijos de los Backstreet Boys como los Backstreet Babies.

A la banda todavía le quedan varios conciertos que dar, entre los que se encuentran sus esperadísimas visitas en octubre a Madrid y Barcelona. La boy band regresará tras tres años sin pisar nuestro país. Sus dos conciertos serán en el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. El grupo lleva sin actuar en Europa desde 2019 cuando vendieron más de 350.000 entradas.

“Todavía estoy procesando el concierto de anoche. Compartir estos momentos con ustedes: los fans, mi familia y los chicos es algo memorable. Gracias por ser parte de #BSBARMY y mantener vivo el orgullo de Backstreet”, escribió Nick Carter en su perfil de Instagram.

La gira de los Backstreet Boys continuará por Estados Unidos y Canadá y concluirá sobre el mes de noviembre en Bélgica.