El baile viral de unos fans de Taylor Swift bailando 'La Macarena' en Londres

Está llegando a su fin. Por lo menos, en Europa. Taylor Swift está ofreciendo estos días los últimos conciertos de su The Eras Tour en el viejo continente.

La sede elegida ha sido Londres, en concreto, el estadio de Wembley. Los primeros conciertos han tenido lugar este jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de agosto de 2024, mientras que los dos restantes serán el lunes 19 y el martes 20 de agosto.

Como es habitual, los seguidores de la artista estadounidense, apodados los swifties, están haciendo eco de todo lo sucedido en los conciertos en las redes sociales, con un vídeo del concierto del sábado 17 de agosto que se ha hecho viral.

Mismo baile, distinta música

Imposible no reconocerlo. Más aun si uno es español, aunque la canción y la coreografía la conocen en todo el mundo. ¿Sabes de qué canción se trata?

Así es. En el vídeo se puede ver a unos fans que asistieron al concierto bailar la mítica Macarena de Los del río, pero la música es otra: está sonando I Can do It with a Broken Heart, uno de los éxitos de Taylor Swift.

Macarena, un fenómeno mundial

Macarena es obra del dúo Sevillano Los del Río,integrado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Estos vecinos de la localidad sevillana de Dos Hermanas decidieron componer la canción tras una actuación en Venezuela para un empresario de Caracas. Allí conocieron a la profesora de flamenco y bailaora Diana Patricia Cubillán, quien supuso su fuente de inspiración.

La canción se publicó en diciembre de 1993 y el resto es historia: consiguió dar la vuelta al mundo, llegando a vender más de 14 millones de copias. A ello contribuyó también el remix que realizaron los Bayside Boys en 1995.

Tal fue su éxito que hemos podido ver a muchos famosos realizando la mítica coreografía: Desde Hilary Clinton hasta Jennifer Lopez o Katy Perry. Incluso Niall Horan, excomponente de la boyband One Direction, se atrevió a a bailarla recientemente en su concierto del Wizink Center de Madrid, que tuvo lugar el pasado mes de marzo.