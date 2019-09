Becky G recuerda los momentos más duros de su infancia: "No teníamos hogar"

National Geographic acaba de estrenar los nuevos capítulos de 'Activate: The Global Citizen Movement', un documental que se centra en visibilizar las dificultades que tienen muchos jóvenes que viven en la pobreza para salir adelante. Su objetivo erradicar la desigualdad que existe a través del conocimiento, para impulsar un cambio significativo y duradero.

Becky G es la primera invitada de esta serie de reportajes, donde diferentes artistas darán su particular visión de la desigualdad, narrando también aspectos y vivencias personales. Pharrell Williams, Hugh Jackman y Priyanka Chopra serán los siguientes.

"Mi experiencia más cercana relacionada con la gente que vive la pobreza es que en un momento de mi vida, no teníamos hogar", reflexiona la artista. "Yo no me di cuenta hasta que supe que me iba a inscribir en un colegio y mis padres tuvieron que rellenar los papeles. Entonces tienes que poner tu dirección, y nosotros no teníamos ninguna", recuerda.

"Recuerdo ver a mi madre llorar porque la realidad la golpeó. No teníamos nada", recuerda, visiblemente emocionada.