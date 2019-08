Becky G canta canciones de Shakira, Bad Bunny, Selena Gomez, JLo y muchos más

Becky G se sometió a un divertido challenge para el portal de adolescentes Seventeen en el que, a partir de unos versos, tenía que identificar de qué canción se trataba y seguir cantándola.

Sin duda, el momento en el que más ha sorprendido a sus fans es cuando la estadounidense empieza a cantar Hips Don't Lie' de Shakira, ¡porque la imita a la perfección! También reconoce rápidamente 'Mia' de Bad Bunny y Drake o disfruta cantando 'Échame la culpa' de Luis Fonsi y Demi Lovato.

Curiosamente no consigue recordar la parte de Maluma en 'La Respuesta', tema en el que ella misma colabora; ni reconoce una estrofa de 'Havana' de Camila Cabello.

Y aunque es un vídeo de lo más divertido de principio a fin, no se ha quedado libre de críticas. Y es que a los fans de Selena Gomez no le sentó muy bien una pequeña broma que hizo sobre su parte en la canción 'Taki Taki': "Conozco esta (canción). Nunca la olvidaré porque cuando la escuché me confundí un poco. Porque dice: 'Ven a la fiesta, ten una fiesta. Sopla las velas y toma una siesta'. Pero no quiero tomar una siesta en medio de la fiesta. O sea, si quiero tener una fiesta, no tomaría una siesta, ¿entiendes a lo que me refiero?", explicaba en el vídeo.

Un comentario totalmente inocente que algunos 'selenators' malinterpretaron pensando que se estaba burlando de la propia Selena, pero que ella se dio prisa por aclarar: