Becky G sorprende con un impresionante cambio de look rubia y con los ojos claros

La cantante Becky G escogió un look para los Latin American Music Awards que dejó a todos boquiabiertos. ¿Rubia y con ojos claros? ¡Alucina con la transformación de Becky G!

Quién le iba a decir a Becky G que una canción tan polémica como 'Mayores' la iba a catapultar a la fama mundial. La cantante fue una de las invitadas de honor de uno de los premios más importantes de la música latina, los Latin American Music Awards, celebrados este fin de semana en Los Ángeles.

Un año después de su actuación con Bad Bunny presentado 'Mayores', la cantante acudió a la gala con un look de lo más impactante, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Se llevó a casa dos premios: la mejor 'Canción Urbana Favorita' por 'Mayores' y 'Artista Femenina del Año'.

Becky G, que acostumbra a lucir el pelo corto y moreno, se decantó por una peluca entre rubia y castaña, con un peinado ondulado. Algo muy diferente que provocó que a algunos les gustase reconocerla. Para los ojos utilizó unas lentillas de ojos claros, lo que hizo todavía más impactante el cambio. Sin duda, un look arriesgado "inspirado en Selena Gomez" (tal y como ella escribió en su Instagram) que resultó un éxito. Por si fuera poco, Becky G se cambió varias veces de vestido.

"Realmente no puedo expresar con palabras lo que ayer realmente significó para mí. Estoy abrumada con tantas emociones. Hay muchas personas que vienen a mi cabeza al recibir estos premios. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi equipo y a mis admiradores. Este último año ha sido un reto, por no decir menos. Algunos máximos muy altos y algunos mínimos muy bajos. Cuando los oí decir mi nombre, todo el aire salió de mi cuerpo. No lo podía creer...todavía lo estoy procesando todo. Estoy verdaderamente agradecido por todo. Confiando en el proceso. Ayer fue un día para recordar", escribía en su Instagram junto a las imágenes de la entrega de premios.