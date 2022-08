Bertín Osborne aclara si se ha acostado con más de mil mujeres

Bertín Osborne tiene una polifacética carrera de más de cuatro décadas a sus espaldas. Cantante, actor y desde hace unos años, más centrado en su faceta de entrevistador, ahora se ha puesto al otro lado para responder a preguntas de diferentes temáticas sin cortarse un pelo.

El madrileño de 67 años se define como una persona "antisistema", que nunca se ha dejado amedrentar por el poder y que siempre ha hecho lo que ha querido. Dentro de este aura de hombre libre, también se le asocia un largo historial amoroso, del que se ha asegurado que se ha acostado con más de mil mujeres.

"Eso es una chorrada que dijo un buen amigo mío, Lequio, sobre mí, en broma, y la gente se lo tomó en serio", ha explicado al periodista Abraham Moreno, para El Mundo. "Yo estaría muerto ahora mismo, consumido", ha añadido entre risas.

Bromas aparte, Bertín ha reconocido que ha sido muy mujeriego y que nunca ha sido romántico: "He salido con muchas señoras, no con mil, pero no soy el de los detalles románticos. No digo 'te quiero' nunca".

Bertín Osborne y el feminismo

Más allá de las mujeres como compañeras de vida —o de cama—, también se ha abordado el tema del feminismo durante la entrevista. Osborne, que ha reconocido que ha vivido el machismo cuando era pequeño, ha asegurado que no se considera una persona machista.

"El 80% de mis empleados son mujeres, me parecen más eficaces, más responsables y más honradas y más duras cuando tienen que serlo", ha asegurado, aunque ha confesado que para las labores del campo, prefiere a los hombres.

Aunque entiende que en el pasado las mujeres tuvieron que luchar por sus derechos, en la actualidad considera que las cosas han cambiado: "Hoy en día el feminismo está muy bien siempre que no se lleve al extremo y al absurdo. Yo les digo a estas feministas extremistas que me parecería fantástico que fueran a predicar a Irán o a la Embajada de Pakistán, donde todavía lapidan a las mujeres y las disfrazan".

Su problema con el Papa Francisco

Otro de los temas que ha abordado durante la entrevista, ha sido su opinión sobre el Papa Francisco: "No me cae muy bien el Papa, tengo que decirlo". ¿El motivo? "Es un tío que no tiene ningún cariño a España, y yo sí soy muy proespañol".

Aún así, el cantante ha asegurado que el Papa tuvo un detalle "inconmensurable" con un sobrino suyo que casi lo "reconcilia" con el pontífice, pero cuando vino a de visita dijo que venía a Santiago de Compostela y no a España, y eso no le gustó.