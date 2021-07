Billie Eilish no firma sus discos, los mancha con pintura, y a sus fans no les gusta la idea

El próximo 30 de julio sale a la venta el segundo disco de Billie Eilish, Happier Than Ever. La cantante regresa a la música con una energía diferente, con mucha más luz, alejada del oscurantismo de su exitoso primer álbum When we all fall asleep, where do we go?. Con una nueva imagen, teñida de rubia, la artista continúa relatando experiencias negativas pero con una mirada mucho más optimista.

La artista, que ya ha adelantado los temas Your Power, Lost Cause y NDA, ha puesto a la venta una edición especial limitada con sello propio. En vez de firmar las carátulas de los CDs -una estrategia muy habitual-, Billie Eilish ha salpicado de tinta blanca un reducido número de portadas.

En el vídeo promocional se ve a la propia cantante, brocha en mano, manchando su rostro de pintura blanca. "La portada de cada álbum es única, no hay dos iguales", dice el tuit.

Si exploramos las respuestas de los fans de Billie, este formato exclusivo no ha gustado mucho. Muchos seguidores advierten que serán fáciles de falsificar porque cualquiera puede conseguir pintura blanca y señalan que preferían la firma clásica.

"Cualquiera puede comprar el CD normal y derramar un poco de pintura sobre él"