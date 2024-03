Billie Eilish soñó con Christian Bale y decidió dejar a su novio

Billie Eilish es Team Batman. Aunque la cantante confiesa no ser muy de superhéroes, reconoce que siente debilidad por Christian Bale.

Se lo ha contado a la presentadora inglesa Amelia Dimoldenberg en una reciente entrevista que ha dado junto a su hermano Finneas O'Connell con motivo de la próxima edición de los premios Oscar, cuya gala se celebra el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles y en la que está nominada a Mejor canción original por el tema What Was I Made For? de la película Barbie.

Dimoldenberg se mostró interesada por la canción Ocean Eyes de 2016 y quiso saber si se inspiraron en los ojos del actor Cillian Murphy (Oppenheimer) para escribirla. "Sí, probablemente va sobre Cilliam. Soy gran admirador de los ojos de Cilian en Dunkerque", aseguró entre risas Phinneas, autor de este tema.

"Batman es el único", añadió justo después Billie, a lo que Dimoldenberg contestó con una pregunta: "¿Es tu superhéroe favorito?".

Y la realidad es que la cantante de 22 años no sabe mucho de superhéroes pero tiene una historia con el protagonista de la película El caballero oscuro(2008). "Hace un par de años soñé con Christian Bale, estaba en un pequeño café bajo la luz del sol y ahí me di cuenta de que tenía que romper con mi novio en ese momento", reveló Eilish provocando las risas de su hermano y despertando el asombro de la presentadora.

“No, de verdad. Me desperté y recobré el sentido”, dijo la intérprete, que tras el sueño se dijo a sí misma: "Se acabó".

Eilish no dio más datos del sueño ni de su ya exnovio, pero sus fans no han dudado en lanzarse a especular tras escuchar la entrevista y muchos señalan que el novio al que se refiere es el actor Matthew Tyler Vorce..

Billie Eilish y Matthew Tyler Vorce estuvieron juntos desde la primavera de 2021 hasta mediados de 2022 (las fechas cuadran con lo que ha contado la cantante). En junio de ese año el intérprete confirmó la ruptura a través de Instagram Stories, al publicar un breve comunicado en el que aseguró que "nadie engañó a nadie".

"Las relaciones terminan. Tan sencillo como eso. Pero crear rumores y mentir en Internet es muy peligroso", dijo Matthew, que aprovechó la publicación para recordar que las redes no debían usarse para atacar a los demás, ni siquiera a los famosos.