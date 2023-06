Bizarrap, de cerca: su nombre real, su trayectoria y su tiradera más famosa

Su nombre ya es una marca. Ha triunfado desde su cuarto en Buenos Aires y ha llegado a todo el mundo. Y lo que es más: sin que nadie le reconozca. Sus gafas son su sello y su religión.

Fue el artista argentino más escuchado de Spotify en 2021. La industria se rinde ante sus producciones, que siempre crean la expectación de toda la música y logra buenos números. Sus videoclips de canciones originales que realiza con cantantes urbanos siempre alcanzan los diez millones de visitas en YouTube.

Rauw Alejandro ha sido el último artista en colaborar con el productor en su sesión 56.

Empezó a publicar sus producciones como DJ hace cuatro años y, en ese periodo, al productor argentino de 24 años le ha dado tiempo de colaborar con todas las estrellas musicales. Antes él llamaba a las puertas de los medios para promocionar su música. Ahora, la puerta que suena es la suya.

Su verdadero nombre

El nombre real del argentino es Gonzalo Julián Conde.

Siempre sintió atracción por la música: sus padres lo criaron escuchando a PJ Harvey y Radiohead, y a los tres años, pidió a Papá Noel su primer micrófono. Quería dedicarse a la música.

Tras terminar la escuela primaria, ya era un fanático de la música electrónica y se pasaba los días escuchando a David Guetta. También llegó el acercamiento al rap de la mano del español Porta.

Cómo empezó y cómo sigue

Bizarrap empezó a tocar la popularidad en el mundo rapero haciendo los famosos "combos locos", una serie de fails y remixes de batallas de competiciones de freestyle, como lo son la Red Bull Batalla y El Quinto Escalón.

Su verdadero despegue sucedió en 2018 con mixes de batallas de freestyle donde incluía sus propios beats. Esa fue la senda de las explosivas y adictivas BZRP Music y Freestyle Sessions, grabadas en su home estudio y que alcanzan cifras desorbitadas, llegando al top de tendencias en pocos minutos.

El furor por sus lanzamientos se replica por todos los países de América, incluso Estados Unidos, y hasta España, convirtiéndole en uno de los máximos referentes de la música urbana en español actual y de la escena de trap latinoamericana.

En una entrevista con El País en 2022, contaba una paradójica anécdota: ”Recuerdo que trataba de conseguir salir en un medio de comunicación como fuera, me daba igual la televisión o un diario, porque Instagram me pedía una entrevista para verificar mi cuenta, porque había un montón de tipos que se hacían pasar por mí. Así que yo quería el tik azul, y la única cosa que me pedía la persona que lo podía proporcionar era una nota. Yo se la solicitaba a los medios y ellos me la negaban, porque me menospreciaban, qué sé yo. Después empezó a crecer todo y me dieron el verificado. Entonces todos a los que les había pedido y me dijeron que no, me la pedían a mí. Y yo las hacía porque no tengo resentimiento con nadie”.

La BZRP Music Session más top

El productor ha construido un imperio con sus producciones, llegando a tener más de 20 millones de seguidores en su canal de YouTube.

Hoy en día la mayoría de los artistas nacionales quieren trabajar con él. Peso Pluma, Arcángel, Nathy Peluso, Residente, Villano Antillano, Duki, Nicki Nicole, Trueno, Aleman, Anuel, Nicky Jam o Morad son algunos de la larga lista que han colaborado con el artista.

Aunque hubo un tiempo en el que lo fue su viral tema con Quevedo, Quédate, llegó a 23 millones de plays y consiguió tener cinco millones de reproducciones en solo 12 horas, ese puesto le fue arrebatado. Y fue nada más y nada menos que Shakira.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Con ella logró romper 4 récords Guiness:

Récord de la canción latina con más reproducción en 24 horas

La que más rápido ha alcanzado las 100 millones de vistas

La canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas

El tema latina más reproducid en una semana

Puedes leer el análisis del tema de los latinos aquí.