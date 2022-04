Britney Spears, embarazada de su tercer hiijo

Confirmado. Después de semanas de rumores, la noticia es ya oficial. Britney Spears y Sam Asghari esperan su primer hijo juntos, el tercero de la cantante.

La artista de 40 años, que recuperó su tutela legal en noviembre de 2021, ha hecho pública la feliz noticia en Instagram al compartir una taza rosa rodeada de claveles.

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui (ciudad en Hawai) y lo recuperé. Pensé: ‘Jesús, ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”, dice la artista, emocionada con su nueva situación.

“Obviamente no saldré tanto porque los paparazzi obtienen su dinero con una foto mía, como por desgracia ya lo han hecho... Cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal y tengo que decir que es horrible.En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto. Esta vez haré yoga 🧘‍♀️ todos los días! Repartiendo mucha alegría y amor 💕", dice la artista, quien tiene ya dos hijos.

Sean y Jayden los hijos de Britney Spears

Britney Spears tiene dos hijos, Sean y Jayden, de 16 y 15 años.

Los dos jóvenes son fruto de su relación con el bailarín, rapero y modelo Kevin Federline, pareja de Spears entre 2004 y 2007.

La expareja compartió la custodia de sus dos hijos al 50% hasta agosto de 2019. cuando un incidente de su hijo Sean con su abuelo, el padre de Britney, provocó que el bailarín pidiera un cambio en las condiciones. Al parecer Jamie Spears le puso las manos encima al adolescente de entonces 13 años.

Tras este episodio Federline y Spears acordaron un cambio en la custodia: el 70% para el bailarín J y el 30% para la intérprete. Por su parte, Jamie no ha podido acercarse a sus nietos desde 2019,