¿Qué es la depresión perinatal? El problema de Britney Spears en sus anteriores embarazos

Britney Spears espera su tercer hijo. La cantante de 40 años ha anunciado su próxima maternidad en Instagram, donde ha compartido un extenso comentario explicando cómo se enteró de su embarazo. Se hizo un test al notar un llamativo aumento de peso y después de su chico, Sam Asghari, bromease diciéndole que estaba embarazada de comida.

Esta vez no tiene intención de dejarse ver demasiado, como hizo en sus otros dos embarazos, cuando sufrió el acoso de los fotógrafos. Lo pasó mal y no tiene intención de repetir la experiencia. Ahora quiere protegerse.

"No saldré tanto porque los paparazzi obtienen su dinero con una foto mía, como por desgracia ya lo han hecho... Cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal y tengo que decir que es horrible", escribe Spears, quien es madre de dos adolescentes de 16 y 15 años.

Sean y Jayden nacieron en 2005 y 2006 respectivamente, en una época en la que la que no se hablaba tanto de los problemas de salud mental. "En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto", se alegra la artista sobre el salto que ha dado la sociedad.

¿Qué es la depresión perinatal?

La depresión perinatal que sufrió Britney Spears es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres durante el embarazo y después del parto, durante el primer año de vida del bebé, explica la web del National Institut of Mental Health.

"La palabra perinatal se refiere al tiempo antes y después del nacimiento de un bebé", continúa. Así, la depresión perinatal incluye dos depresiones: la que se sufre durante el embarazo, la llamada depresión prenatal, y la que comienza después del nacimiento del bebé, la llamada depresión posparto.

"Las madres con depresión perinatal experimentan sentimientos de extrema tristeza, ansiedad y fatiga que pueden dificultar que realicen sus tareas diarias, incluidos el autocuidado o el cuidado de los demás", explica la web.

Este trastorno afecta a una de cada seis mujeres. “Dos de cada 10 mujeres sufren trastornos de Salud Mental Perinatal, y de estas dos, el 50% sufrirá depresión perinatal”, apunta en un reportaje de El País Jésica Rodríguez Czaplicki, psicóloga perinatal y presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal.

"Sabemos que la prevalencia de la depresión perinatal es aproximadamente del 10% de las madres en países industrializados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los estudios indican que una de cada seis mujeres la sufren y que su desarrollo no está relacionado con el número de hijas o hijos que se hayan tenido”, continúa la experta, y señala que en España “no hay cifras concretas del número de mujeres que lo padecen; lo que sí sabemos es que a menudo está infradiagnosticada, debido al propio estigma que supone la enfermedad mental perinatal”.

Sean y Jayden, los hijos de Britney Spears

Britney Spears sufrió este problema en sus anteriores embarazados. La cantante es madre de dos hijos, Sean y Jayden, de 16 y 15 años.

Los dos jóvenes son fruto de su relación con el bailarín, rapero y modelo Kevin Federline, pareja de Spears entre 2004 y 2007.

La expareja compartió la custodia de sus dos hijos al 50% hasta agosto de 2019. cuando un incidente de su hijo Sean con su abuelo, el padre de Britney, provocó que el bailarín pidiera un cambio en las condiciones. Al parecer Jamie Spears le puso las manos encima al adolescente de entonces 13 años.

Tras este episodio Federline y Spears acordaron un cambio en la custodia: el 70% para el bailarín J y el 30% para la intérprete. Por su parte, Jamie no ha podido acercarse a sus nietos desde 2019,