¿Quién es Sam Asghari? Conoce a la pareja de Britney Spears y padre de su futuro bebé

La vida le sonríe a Britney Spears. Desde que la cantante recuperó su tutela legal el pasado noviembre, todo son alegrías para la artista de 40 años. La última la ha compartido ella misma en Instagram al anunciar que está embarazada de su tercer hijo. El padre, el modelo Sam Asghari, también ha hecho pública la feliz noticia al compartir una imagen de una familia de leones.

"El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en mi vida", dice el joven, que se comprometió con Britney Spears el pasado septiembre. Anunciaron su futura boda al compartir un vídeo de ambos mostrando el anillo de compromiso.

¿Se han casado Britney Spears y Sam Asghari?

Desde que Britney Spears le dijo sí a la propuesta de matrimonio de Asghari, muchos se han preguntado lo mismo: ¿Se han casado ya? ¿Cuándo será la boda? ¿Dónde?

No hay respuesta para ninguna de esta preguntas pero sí pistas que llevan a pensar en que sí ha habido celebración. Sin bien el propio Ashari habla de "el matrimonio y los niños" como "una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto", Spears se refería recientemente a Asghari como mi marido.

Lo ha hecho también en la publicación de este lunes para anunciar su embarazo. "Mi marido dijo: '¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta 🤪 !!!", escribe sobre el aumento de peso que dio la voz de alarma y que le llevó a hacerse el test.

No hay certezas, pero sí muchas pistas que llevan a pensar en boda.

Cómo se conocieron Britney y Sam y desde cuándo están juntos

Britney Spears y el modelo Sam Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del videoclip de Slumber Party. Tuvieron un tiempo muerto de 20 minutos, entre escena y escena, y ahí surgió la conversación.

"Me acabó dando su número y cinco meses después me encuentro la nota en la mochila. Y pensé: ‘Pues es muy mono’. Así que lo llamé y ahí empezó todo… Es un chico muy divertido”, contó Britney Spears sobre cómo empezó la relación, que hizo pública a principios de 2018.

El 5 de febrero de 2018 la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir la primera imagen de los dos juntos. Nada se sabía en aquel momento de la relación.

"Llevo cerca de un año con este hombre... ¡Cada día me inspira para ser mejor persona y me hace sentir la chica más afortunada del mundo!", dice el comentario que acompaña la instantánea.

Su apoyo ha sido fundamental en el proceso legal que emprendió Britney Spears contra su padre para recuperar su tutela y el joven lo dejó muy claro el 23 de junio de 2021, día de la primera comparecencia ante el juez de Britney Spears, al subir a Instagram Stories una foto suya con el lema Free Britney impreso en su camiseta.

Sam Asghari con la camiseta 'Free Britney' // Instagram

Quién es Sam Asghari

Sam Asghari es un modelo iraní de 28 años, trece menos que la cantante, que trabaja también como cantante y entrenador. Antes de esto fue jugador de fútbol americano.

Nació el 4 de marzo de 1994 en Teherán (Irán), pero lleva más de 11 años en Estados Unidos. Al instalarse en el país decidió cambiar su nombre porque en realidad se llama Hesam Asghari, lo hizo para que fuese más sencilla su pronunciación en inglés.

Siempre discreto, tanto en lo que a la relación se refiere como en la lucha de la cantante por su custodia, en febrero de 2021 rompió su silencio y mandó un comunicado a través de la revista People. Además de mostrar su apoyo a Britney Spears, Asghari mostró su deseo de poder llevar "un futuro normal y sorprendente juntos".

"Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece... Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos".

Sam Asghari y su deseo de ser padre joven

Con el anuncio del embarazo de Britney Spears, Asghari cumple el sueño de ser padre joven.

Lo contó en una entrevista con Forbes en marzo de 2021. "No me importaría tener hijos. Quiero ser un padre joven", declaró en la revista, en la que contó también que no era su intención grabar el videoclip con Britney Speas

"Quería hacer televisión, quería hacer cine. Mi estrategia era alejarme de los videos musicales. No quería hacer más y ser conocido como un actor de videos musicales, pero un buen amigo mío estaba trabajando en un proyecto y me refirieron al equipo que estaba eligiendo el papel principal de Slumber Party”, explicó.

Fue la cantante quien eligió su foto y pidió su participación: "Mi amigo me llamó y me dijo: ‘Necesito que estés allí. Créeme, quieres aparecer’ [...] No sabía quién estaba grabando. Era un proyecto secreto. Así que me presenté por mi amigo. Me presenté y todo comenzó ahí".