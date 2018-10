Britney Spears se lanza a bailar salsa a ritmo de 'Chantaje' de Shakira y Maluma

Durante el concierto que el dúo dio en la localidad granadina de Órgiva, Lucas González lamentó que tras el largo viaje que habían hecho para estar allí esa noche, la concejala no parase -según explicó sobre el escenario-, de insultarles: "No hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis", dijo. Ahora el ayuntamiento de la localidad se plantea tomar acciones legales contra Andy y Lucas.