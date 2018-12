Las cámaras captan a Demi Lovato besándose con el diseñador de ropa Henry Levy después de una cena

Hace un mes que circula el rumor de que la artista Demi Lovato podría haber abierto su corazón al amor tras la sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio y que la obligó a permanecer en un centro de rehabilitación varios meses.

Los paparazzis pillaban a la cantante de 'Sorry Not Sorry' cenando en un restaurante con el diseñador Henry Levy en una actitud muy cariñosa. Y ahora, un mes después de esa cita, los fotógrafos los han pillado dándose un beso en plena calle.

La cantante, de 26 años, y el diseñador, de 27, fueron sorprendidos a su salida del restaurante Nobu, en Malibú. Además del beso en los labios, la pareja se coge de la mano y camina agarrada hacia el coche, tal y como se puede ver en las instantáneas.

"Demi quiere estar cerca de personas que tienen una mentalidad similar y Henry es una buena energía para ella", ha asegurado una fuente cercana a la cantante. "Pasan una gran cantidad de tiempo juntos, pero Demi no está centrada en las citas. Demi está muy concentrada en su salud", explica la fuente.