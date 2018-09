La madre de Demi Lovato habla por primera vez sobre la sobredosis que sufrió su hija

Demi Lovato vivió el pasado mes de julio uno de los momentos más complicados de su vida. Los servicios de emergencia encontraron a la cantante inconsciente en su casa de Hollywood Hills y, tras dos semanas ingresada en el hospital por una sobredosis, la cantante ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación.

Ahora, dos meses después de aquel fatídico día, la madre de la cantante ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista, donde ha contado cómo se sintió al recibir la noticia y durante las primeras horas en el hospital, cuando Demi se debatía entre la vida y la muerte y el mundo entero rezaba por ella y le dedicaba mensajes de apoyo en las redes sociales.

"Durante dos días no supimos si iba a lograr superarlo o no. Yo estaba muy preocupada, intentando ser fuerte por ella y por sus hermanas. Siento que si está viva es por los millones de oraciones que se hicieron por ella... No podría haber pedido un equipo de persona mejor para salvarle la vida", cuenta Dianna de la Garza en su entrevista con Newsmax TV.

Fue la rápida reacción del guardaespaldas de Demi Lovato lo que le salvó la vida. Ella misma se ha considerado afortunada por haberse salvado y, tal y como asegura en su comunicado personal, continuará luchando.

"Corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado pero estaba mal. Le dije: 'Demi, estoy aquí. Te quiero'. Ella me respondió: 'Yo también te amo'. Desde ese momento no me permití pensar que las cosas no iban a salir bien", ha explicado.

Además, de la Garza ha asegurado que su hija ahora mismo "está feliz, está sana. Está trabajando en su sobriedad y está recibiendo la ayuda que necesita".

