Camila Cabello confiesa que robó en Kensington Palace y los duques de Cambridge le responden

¿Alguna vez has robado algo en casa de un conocido? Quizás es un secreto que nunca vas a confesar pero también puedes hacer como Camila Cabello y ser sincero.

La cantante ha explicado en una entrevista en la BBC que durante un evento benéfico en Kensington Palace se llevó un lápiz de la residencia real.

"Me puse muy nerviosa y lo metí en el bolso de mi madre. Ella no paraba de decirme que teníamos que devolverlo. Pero me negué y le dije que me había retado ella a hacerlo, que tenía que quedármelo", relata la artista que, tras su confesión ha añadido: "Pido disculpas, aún tengo el lápiz. Pero quiero pedir perdón a William y a Kate por habérmelo llevado".

La anécdota no ha pasado desapercibida y ha llegado a los oídos de la familia real británica, quien ha respondido en Twitter con el emoticono de unos ojos.