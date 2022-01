Carla Vigo ataca a Victoria Federica y denuncia un trato diferencial: "A mí se me critica, a ella se le aplaude"

El reciente estrellato de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, no ha pillado por sorpresa a nadie. La joven, de 21 años, es una habitual de Instagram, donde supera ya los 30 mil seguidores y donde da rienda suelta a sus pensamientos y a su carrera como actriz.

Ahora, la hija de Érika Ortiz ha querido denunciar a través de sus redes sociales el trato denigrante que ha recibido por parte de los medios de comunicación... ¡comparándose con Victoria Federica!

Carla Vigo compara el trato de los medios con el de Victoria Federica

Este pasado miércoles, tras buscar su nombre en internet, ha mandado un contundente mensaje a través de sus stories de Instagram. "Estaba mirando noticias, porque de vez en cuando me gusta saber qué clase de noticias hay sobre mí, que por suerte cada vez hay más sobre mi trabajo, y me he encontrado con una bastante curiosa en la que se me cuestiona por juntarme con Amor Romeira", empezaba explicando.

Y es que, tal y como ha recordado la actriz, por su amistad con Romeira, se le ha criticado injustamente y a su amiga se le ha insultado mientras que "a Victoria cuando se juntó con Omar Montes no se le dijo nada e incluso se le aplaudía", comparaba Carla Vigo.

De esta manera, la sobrina de Letizia Ortiz ha recordado que "si yo fuese la que se juntase con Omar y Victoria la que se juntase con Amor sería igual porque el problema no es que alguien de la familia se junte con gente que va a realities, el problema es que lo haga yo. Y sinceramente no entiendo por qué. No tiene ningún sentido la verdad. Conclusión de todo esto: sois la h***** a veces, de verdad que yo hay cosas que no entiendo. Vivir y dejad vivir", pedía públicamente a través de sus redes.

Así, Carla decidía pedir la opinión de sus seguidores y abrir una caja de respuestas para conocer lo que estos opinaban sobre la situación. Uno de ellos le daba la razón a la sobrina de Letizia, a lo que esta contestaba con otro claro ejemplo de la discriminación que ha vivido: "A Álvaro –el novio de Carla– la gente le llama interesado porque sí, pero a Jorge –novio de Victoria Federica– no le dicen nada. ¿Alguien me podría explicar por qué? Porque de verdad que no lo entiendo”, decía comparando también a los novios de ambas.

Cuestión de clasismo

Otros tantos también le han señalado que esto ocurre porque la propia Carla Vigo es "la sobrina conflictiva de la Reina" y le han recordado que ella misma ha sido protagonista de numerosas polémicas en los últimos meses. Ante estas duras críticas, la actriz no ha querido quedarse callada: "Ahí es a lo que quiero llegar. ¿Conflictiva porque vivo como cualquier otra persona de a pie o porque tengo mi propio criterio o porque soy sensible a otro tipo de cosas o qué es? Es que es lo que no entiendo. ¿Cuál es el problema?".

Además, muchos de sus seguidores le han espetado que criticara a Victoria Federica a pesar de que ella no hablaba de ella para nada. Sin embargo, la actriz ha aclarado que su propósito no era criticarla, sino evidenciar que "está normalizado criticar y no se ve como algo malo". "De lo que me quejo es de esta sociedad que se piensa que todo vale y es claramente clasista, en esta situación y en muchas otras", razonaba.

El entorno de Victoria Federica responde a las críticas de Carla Vigo

El enfrentamiento entre las sobrinas de los Reyes de España, Victoria Federica y Carla Vigo, está a la orden del día y el entorno de la hija de la infanta Elena no se ha quedado callado ante los ataques de Carla Vigo.

De hecho, los amigos de la sobrina de Felipe VI y de su novio, el DJ Jorge Bárcenas, han criticado duramente a la actriz, asegurando que "no sabe qué hacer para mantenerse en un primer plano de la actualidad". "Hoy se mete con Vic y mañana arremeterá contra su tía Letizia, no conoce los límites del respeto. Que se preocupe de ella misma y de sus andanzas artísticas y deje en paz a los demás", ha comentado una fuente cercana en Informalia.

Por su parte, esta misma fuente también ha tachado a la sobrina de la reina de "cero a la izquierda": "Nadie de nuestro grupo se mete con ella, para nosotros es como si no existiera. ¿Qué sentido tiene que ataque a Vic en las redes sociales? De todas formas, a Victoria y Barce no les preocupa lo más mínimo lo que pueda soltar esa chica".