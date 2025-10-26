Carly Rae Jepsen se casa con Cole M.G.N.: "El día favorito de mi vida"

Carly Rae Jepsen (39), artista canadiense conocida por éxitos como Call Me Maybe o I Really Like You, ha compartido con sus seguidores una de las noticias más felices de su vida: su boda con el productor musical Cole M.G.N. (41), también conocido como Cole Marsden Greif-Neill.

Este viernes 24 de octubre, la cantante ha hecho pública la noticia: la ceremonia tuvo lugar el 3 de octubre en el Bard Room del Hotel Chelsea, en Nueva York. "Marido. Se siente muy bien decirlo. El día favorito de mi vida", ha escrito en Instagram. "Gracias por esta magia", ha añadido en una segunda publicación para agradecer el apoyo de todo el equipo profesional.

"Te quiero mucho", ha respondido Cole M.G.N., el seis veces ganador del Grammy con quien Carly Rae Jepsen empezó a trabajar en mayo de 2021. Desde entonces, colaboraron varias veces y comenzaron un romance en 2022. Unos dos años después de componer juntos su primera canción, ambos se comprometieron en 2024. Ahora, por fin se han dado el 'sí, quiero'.

"Queríamos que fuera romántico y lleno de emoción. Nuestra familia habló de cómo nos conocimos y nos escribimos votos personales que leímos en voz alta", ha relatado Rae Jepsen para Vogue. "Nada superará el momento en que nos miramos por primera vez y, para ser honesto, durante la primera mitad de la ceremonia no pudimos ver a nadie más".

La cantante combinó dos vestidos de novia durante la ceremonia: uno palabra de honor con corpiño tipo corsé, diseñado por Toni Maticevski, y con un velo transparente. Y otro también palabra de honor y diseñado por Danielle Frankel. "Quería un vestido alternativo mucho más fluido que pudiera usar para la ceremonia o simplemente para bailar", explica para Vogue.

Por su parte, el producor se puso un traje de Husbands Paris con una camisa de Dolce & Gabbana.