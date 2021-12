La emotiva despedida de María, la hija de Verónica Forqué: "Ahora mi madre está conmigo"

Han pasado unos días desde que Verónica Forqué fue hallada muerta, pero los recuerdos de sus más allegados no dejan de sucederse. Las redes sociales llevan días llenas de emotivas despedidas para la mítica actriz y son muchos los compañeros de profesión que no han dudado en postularse y hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental.

Los gestos de cariño hacia Forqué continúan llegando y el último ha sido uno de los más esperados desde que la noticia salió a la luz. La hija de la actriz, María Forqué, ha querido romper su silencio en pleno duelo para despedirse de su madre a través de su cuenta de Instagram, donde ha dedicado unas sentidas palabras hacia la que fue uno de los pilares de su vida.

María Forqué junto a su madre, Verónica Forqué // Gtres

A través de sus redes sociales, donde se hace llamar @imvirgenmaria y supera los 173 mil seguidores, la artista ha querido rendir su particular tributo a su madre con una recopilación de fotografías de la actriz, que ha acompañado con distintas palabras de amor hacia su modelo a seguir: "Te quiero mamá"; "I love you mami"; "La mejor mamá del mundo" o "Te amo for ever" son algunas de las dedicatorias que ha querido compartir junto a imágenes de Verónica Forqué. Ha asegurado también que "la muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman".

Además, la actriz ha agradecido el amor y el apoyo que ha recibido durante los últimos días, unos de los más duros de su vida. Lo ha hecho adjuntando algunas imágenes que ella misma grabó durante el homenaje de despedida a la intérprete en el Teatro Español de Madrid, mostrando el ataúd con los restos mortales de la actriz y algunas de las coronas de flores colocadas sobre el escenario para rendir tributo a ella. En una de las imágenes, la joven se abraza al ataúd de su madre y posa mirando a la cámara de fotos.

María Forqué posa junto al ataúd de su madre, Verónica. // Instagram / @imvirgenmaria

Su despedida tampoco ha estado exenta de polémica, pues la artista no ha dudado en compartir un vídeo con un sexy y atrevido vestido, unas orejas de conejita Playboy, una mascara de luces y unas sandalias de plataforma como parte de la despedida a Forqué. "Mi mamá me grabó este vídeo", comenta posando ante la cámara de vídeo.

Artista multidisciplinar y 5.000 euros al mes en Only Fans

Las miradas llevan centradas en María Iborra, la única hija de Verónica Forqué, durante las últimas semanas, especialmente tras su aparición en Masterchef, donde despertó la atención de los espectadores. La joven, de 31 años y nacida del matrimonio entre la actriz y el director de cine Manuel Iborra, ha destacado por su trabajo como artista, basado especialmente en la sensualidad y la provocación.

María Forqué ha encontrado en las redes sociales una gran fuente de ingresos. El año pasado saltó la noticia de que vendía su ropa interior por Internet, llegando a cobrar 500 euros por unas braguitas usadas, pero también percibe dinero de sus dos cuentas en Only Fans. "Más libre que Only Fans no hay nada, porque tu creas el contenido que tú quieres, en el momento en que tú quieres y nadie te dice cómo hacerlo, simplemente se llevan un 10%", ha revelado en la mencionada entrevista.

"Yo personalmente hago entre 2.000 y 5.000 euros al mes entre los dos Only Fans, es un buen sueldo", ha añadido.