Con las cejas teñidas y el culo al aire: la irreconocible portada de Kim Kardashian

Kim Kardashian es un icono de moda indudable y lo demuestra con cada look y aparición pública que hace. Además, es experta generando polémicas para que todo el mundo hable de ella.

La influencer ha sido escogida como la portada de la revista American Dream Issue y lo que más ha llamado la atención no es el look en sí, sino que no parece para nada ella.

Con el fondo de una bandera de EEUU, Kim aparece rubia, cejas incluidas, una chaqueta vaquera, un suspensorio y los pantalones bajados, por lo que está con el culo al aire.

Junto a esta imagen, la celebrity también ha posteado otras fotos de la sesión y en ella se la ve llevando desde un chándal a una chaqueta de cuero oversize.

¿Kim es realmente Luna Ki o Lady Gaga?

Las respuestas no han tardado en llegar y la mayoría de ellas son de usuarios que no se creen que sea ella y le han sacado curiosos parecidos, que van de Luna Ki a Lady Gaga.

Sin duda es una portada que dará mucho de que hablar.