El chalet de Omar Montes a las afueras de Madrid valorado en más de un millón de euros

Ha pasado de ser un completo desconocido a uno de los personajes más demandados. No solo sus canciones son un éxito. Su particular humor es un gran reclamo para muchos formatos de televisión, que cuentan con él para concursos, galas especiales, inocentadas... Omar Montes se presta al show y eso no pasa desapercibido. Recordemos que antes de su salto a la música urbana se hizo conocido gracias a su noviazgo con Isa P, la hija de Isabel Pantoja.

Han pasado ya más de cinco años de aquello y en este tiempo, su ascenso a la fama ha sido casi meteórico. Amigo de Carmen Lomana, de Ana Rosa Quintana... Ha trabajado también con artistas como Rocco Hunt, Reik, Lennis Rodríguez, Bad Gyal... Omar Montes se apunta a un bombardeo.

Por no hablar de su participación en El Desafío, donde dejó al público boquiabierto con sus habilidades para la apnea, la escalada y mucho más.

De Pan Bendito a una casa de un millón de euros

Acompañado de este éxito, el cantante ha experimentado un gran aumento de su capital económico.

Bolos, conciertos en festivales, programas de televisión, contratos con cadenas... Omar Montes ya acumula varios ceros en sus cuentas corrientes, por no hablar de los 200.000 euros que se embolsó por su victoria en Supervivientes.

Así, el cantante ha invertido parte de su capital en un chalet situado en el municipio de Boadilla del Monte, en Madrid. Ha pasado de vivir en uno de los barrios más humildes de la capital, Pan Bendito, a situarse en una zona donde residen celebrities como David Bustamante o Christian Gálvez.

La casa se encuentra en la Urbanización Valdecabañas y la parcela tiene una superficie de 2.081 metros cuadrados. La vivienda dispone de dos plantas, de 160 metros cuadrados cada una, además de garaje, bodega y gimnasio.

En una de sus últimas visitas a El Hormiguero desveló lo satisfecho que estaba por esta compra. "He comprado la casa, que era mi sueño. Yo ya estoy", le dijo a Pablo Motos.

Según informa El Español, sobre la casa pesan dos hipotecas. La primera, de mas de 395.000 euros, la asumió el cantante en el momento de la compra, que que pesaba sobre la casa desde 2014.

La segunda hipoteca tiene un valor de 743.902 euros, un importe que el cantante terminará de pagar en 24 años. Al sumar estas dos cantidades, el chalet de Omar Montes le ha costado un total de 1.138.000 euros.