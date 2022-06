Omar Montes protagoniza el momento más incómodo en la historia de 'El Hormiguero'

Omar Montes ha sido el primer invitado de la semana en El Hormiguero para un fragmento en exclusiva del videoclip de La llama del amor, su nuevo single. Además, el de Pan Bendito ha anunciado que muy pronto verá la luz la canción que tiene junto a C. Tangana llamado Una y mil veces y que Pablo Motos ya ha tenido el honor de escuchar.

"Estoy intentando hacer ahora flamenquito, otro tipo de música de la que estoy acostumbrado. Me he hartado del reguetón", ha explicado el cantante sobre este nuevo tema.

El momento 'tierra trágame' de Omar Montes

Más allá de hablar de sus nuevos proyectos profesionales, el momento más tenso de su paso por El Hormiguero ha sido cuando Omar, junto con Pablo Motos, han llamado a un número al azar para regalar la famosa tarjeta del programa, que en esta ocasión acumulaba 6.000 euros.

Tras descolgar una mujer, Omar le ha dicho: "Hola, escuche. Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar ahora mismo un regalito. Se va a ir usted de vacaciones con su marido". A continuación, la mujer le ha repetido "¿Con mi marido?", causando un breve momento de desconcierto. "No, porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él", ha añadido.

Frente a esa situación y queriéndole dejar claro a la mujer de que no se trataba de una broma pesada, Pablo Motos se ha apresurado en decirle que no colgase, aunque ya era tarde. Debido al incómodo momento, Pablo, que le ha indicado a Omar que meta a la familia y se centre en la persona, ha decidido que la tarjeta tendría que ser para esta mujer o se guardaría para la semana que viene.

Desafortunadamente, la mujer ya había activado el contestador automático para que no le molestasen más, creyendo que había sido una broma de mal gusto.