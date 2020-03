Chenoa, muy enfadada por una periodista que acude a su balcón para grabarla aplaudiendo

Cuando las cosas pasan de castaño oscuro... Chenoa no se calla. La situación de Estado de Alarma es una situación inédita en nuestra democracia y la mejor manera de sobrellevarlo es con calma, conciencia y solidaridad. Cada día a la 20h los balcones se llenan de vecinos aplaudiendo a los sanitarios y todos los sectores que están trabajando para que salgamos de esta crisis lo antes posible.

Sin embargo, Chenoa ha vivido delante de su casa una situación muy desagradable que ha querido denunciar a través de su Twitter. Sucedió precisamente cerca de las 8 de la tarde, cuando la cantante salía a su ventana a hacer su particular homenaje al personal médico.

"Esto está pasando ahora mismo. Esto que veis ahí es una periodista, en la cuarentena, que está fuera de su casa. Ha venido hasta mi domicilio para ver si aplaudo, que aplaudo cada noche a las noche a las ocho, y por lo visto me graba desde el balcón. No me parece ni medio normal, todos en casa. Quédate en tu casa. Tendrías que estar en tu casa".

En el vídeo se aprecia cómo alguien intenta grabar o fotografiar a la cantante, ya que la cámara de Chenoa capta perfectamente el flash de la paparazzi.

Pocas horas después de que compartiese esta incómoda anécdota, los fans de la cantante inundaron la red de fotografías y palabras bonitas bajo el hastag #ChenoaTeQuiero.