Christina Aguilera imita a Miley Cyrus, Lady Gaga, Britney Spears, Sia y más en The Voice

Christina Aguilera imitando a sus compañeras popstars en el famoso sillón de The Voice. La cantante se mete en la piel de Britney Spears, Lady Gaga, Shakira, Cher, Miley Cyrus y Sia como si fueran jurado del programa.

Christina Aguilera imita a popstars en The Voice / europafm.com

Antes de abandonar The Voice para centrarse en su próximo disco, Christina Aguilera nos ha dejado un divertido vídeo imitando a sus compañeras de profesión como si también fuesen juezas del reallity.

Con una caracterización impecable, podemos ver a la artista imitando a Miley Cyrus con acento sureño y vestida con el famoso modelito que lució en los VMA junto a Robin Thicke; con la inmensa peluca que llevó Sia en la pasada edición de los Grammy haciendo que hable por ella una niña vestida igual que imita a la pequeña Maddie Ziegler o a Lady Gaga con el diseño rojo de Alexandre McQueen que llevó en los VMA's 2009.

También la vemos metida en la piel de Cher y en una menos acertada imitación de Shakira poniendo un acento latino que no tiene. Pero sin duda si hay una imitación que va a dar que hablar es la de Britney Spears vestida como en su primer videoclip ...Baby one more time y haciendo de tonta. ¿Se lo tomará bien la intérprete de Pretty Girls?

¡Dentro vídeo!