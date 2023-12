El círculo cercano de Pablo López: su novia, su hermano Luigii, Antonio Orozco y Raphael

Pablo López es una persona que se hace querer, por su sinceridad, su desparpajo, su cariño y la alegría que desprende.

Una persona sincera que te toca el alma con sus palabras: ya lo hemos visto en las letras de sus canciones o en su forma de ser en programas como La Voz, donde ha participado como coach en toda sus ediciones: kids, adultos y senior.

Y si es así frente las cámaras, no nos imaginamos cómo será con su círculo más cercano, y es que todo el que conoce al malagueño, sea en el ámbito que sea, se termina enamorando de su personalidad.

Pero aunque tenga grandes amigos de la vida y de la industria, hay cuatro personas que forman parte de su círculo más selecto: hacemos un recorrido por las personas más cercanas de la vida de Pablo López.

Laura Rubio, su discreta novia

Esas letras de amor que escribe López tenían que tener nombre y apellido, y así es. El compositor tiene una discreta relación con Laura Rubio -ocho años menor que él- desde hace dos años. En 2019 iniciaron una relación que no terminó de cuajar y en 2021 sus caminos volvieron a encontrarse hasta el día de hoy.

Ambos se conocieron en La Voz 2017, edición en la que Pablo fue coach de Rubio y la llevó hasta la semifinal, y durante su paso por el programa, el juez supo ver más allá de su voz. "Laura, tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que recorras el mundo conmigo".

"Sueña con subirse a un escenario y poder dedicarse a lo que le gusta realmente: cantar, algo que hace desde los 4 años, cuando ya se animaba a dar sus primeros pasos con canciones de Isabel Pantoja. Esta joven malagueña es alegre, escandalosa y con mucha energía", así la describieron en el talent musical, donde ella misma se presentó como frutera.

Actualmente, Laura mantiene un perfil bajo, y tiene sus redes sociales privadas: prefiere situarse a un lado de la fama de su pareja, aunque llegó a hacer los coros para Ed Sheeran en 2021.

Luis López 'Luigii', su hermano y compañero

Pablo López y su hermano Luis son uña y carne.

Ambos se dedican a la música pero de maneras muy distintas: Pablo es cantante y compositor, mientras que Luiggi es DJ, pero no descarta una colaboración con su hermano en un futuro, con el que trabaja mano a mano y es un apoyo indispensable para él.

"Mi hermano no tiene límites. Es un músico en mayúscula, que podría hacer lo que quisiese. De hecho, hemos hecho juntos varias cosas. Yo intento aportar mi granito de arena, así que... ¿por qué no?", respondía a la revista Hola! ante la pregunta de una posible colaboración fraternal.

"Siempre me sentí atraído por la música electrónica. Empezó como un hobby hace ya muchos años, cuando pinchábamos con vinilos y la tecnología era prácticamente tu oído. Con el tiempo, sobre todo cuando llegué a Madrid (en 2013), me profesionalicé", contó también sobre su profesión en el medio citado anteriormente, aunque ahora está más centrado en la producción.

Antonio Orozco, más que un amigo

Pablo López y Antonio Orozco forman una de las relaciones más puras y genuinas de la industria musical.

Compañeros de profesión, compañeros de programa en La Voz, y más que amigos: ellos son familia. Los artistas se conocieron hace más de una década, y desde ese momento formaron un vínculo que perdura hasta hoy día de la manera más fuerte y sincera posible.

Siempre tienen buenas palabras el uno para el otro, incluso cuando no están delante. Pablo dedicó unas emotivas palabras a Antonio en la revista Pronto:

"La mayor virtud de Antonio es ser Antonio. Es un personaje y una persona irrepetible. No creo que alguien tenga un ADN parecido al suyo. No sé si las personas buscamos figuras paternalistas, pero en él veo a un amigo, un compañero, un hermano y un padre a la vez, expresaba.

Y Orozco no se queda atrás a la hora de hablar de su amigo malagueño: "Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida. Y qué pena que la televisión no pueda traspasar hasta ese punto, porque de verdad, es que es una persona… me da igual lo que haga, yo se lo aguanto", afirmaba el coach en La Voz.

Además, ambos coinciden en una cosa: son el artista que más admira el otro, y con el que le gustaría tocar sobre un escenario (sueño que ya han cumplido en multitud de ocasiones), y lo disfrutan como dos niños pequeños.

Raphael, una relación más allá de lo profesional

Raphael se enamoró de Pablo López al verlo en la tele, así lo explicó el mismo en la gala de Nochebuena que TVE: "Desde que lo vi por televisión y lo oí, pensé que a esta persona. Él es Pablo López". En esta misma ocasión interpretaron juntos su canción

Su relación nació en 2016 cuando Raphael lanzó su disco Infintos bailes, para el que contó con distintos cantautores jóvenes entre los que se encontraba el artista malagueño. Ese fue el inicio de un largo y prometedor camino que desde entonces ambos artistas han recorrido juntos.

Raphael quedó tan prendado del duende de Pablo López que lo fichó para su último trabajo, y así lo hizo saber a todos sus seguidores a través de su Instagram: "Queridos todos, me hace especial ilusión poder anunciar que el 18 de noviembre verá la luz Victoria, un álbum sumamente especial escrito y producido por Pablo López".

Además, publicaron un vídeo juntos para hablar del álbum. "Victoria puede ser el Raphael que yo sueño, el López que sueña Raphael. Y a la vez, los dos que sueña la música. Nunca pensé que iba a decir tanto de alguien y tanto de mí mismo en un puñado de canciones", dijeron los dos artistas, que presentaron este trabajo durante la gala de los premios Billboard de la Música Latina 2022.

Raphael recibió al premio por su trayectoria y llevó a Pablo López para presentar su nueva canción, De tanta gente, y que se sumase también al popurrí que interpretó con algunos de sus temas más conocidos.

López es compositor y productor de las 11 canciones que componen Victoria.

Después de esta gran aventura, Raphael acompañó a Pablo López como su asesor en las batallas de La Voz 2022. En esta ocasión fue el malagueño el que quiso contar con el jienense por un motivo de peso: "Aportará la sabiduría más grande que hay, que no es la experiencia, es el amor que le tiene a esto", expresó López sobre el cantante, que debutaba en este programa.

Además, el intérprete de Tu Enemigo definió en una sola palabra al autor de Escándalo como "AR-TIS-TA", mientras que Raphael usó tres para Pablo: "El futuro inmediato":