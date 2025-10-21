La coincidencia del coche de Rosalía que la une con Rauw Alejandro

Rosalía ha revolucionado Madrid con su lanzamiento. El 7 de noviembre llegará LUX, el cuarto disco de la catalana. Durante su anuncio, la catalana ha protagonizado diversos momentos que han quedado en la memoria de muchos, entre ellos, su llegada a la plaza de Callao en coche. Sin embargo, hay un pequeño detalle que ha unido a la cantante con Rauw Alejandro.

El detalle que conecta a Rosalía con Rauw Alejandro

De camino hacia Callao, Rosalía se ha desplazado en coche con varios asistentes. El vehículo elegido, según apuntan varios medios como El País, se trataría de un deportivo japonés Nissan GT-R. Más en concreto, se ha tratado de un modelo Nissan Skyline GT-RR33. En el caso del vehículo utilizado por la artista de Con Altura, este tenía el volante a la derecha.

En una de sus canciones, Rauw Alejandro ya hacía mención de GTR en su canción homónima. "Par de días desvelado/En el GTR blindado/Baby, yo no sé lo que hice ayer", expresa la canción. Un tema de ritmo urbano que descubrimos en 2022.

¿Cuántos coches tiene Rauw Alejandro?

Curiosamente, el coche en el que fue Rosalía en su trayecto a Callao podría tratarse de uno de los diversos modelos que posee Rauw Alejuandro. El artista de Todo De Ti llegó a confesar en 2023 que tenía hasta seis coches. Aunque no ha especificado los modelos que tiene, según GQ, el Nissan GT-R estaría en este listado. A su vez, el cantante cuenta con otros coches de alta gama como Ferrari 458 Italia, Lamboghini Huracán, Mercedes-AMG G63 y Rolls-Royce Dawn.