La combativa Sara Sálamo: 6 frases de la actriz que no quiere ser sólo la novia de Isco ni ocultar la verdad sobre el postparto

El próximo 28 de mayo se estrena en cines El Año de la Furia, una película en la que Sara Sálamo da vida a Jenny, una estudiante universitaria con las ideas muy claras que está dispuesta luchas por ellas. Salvando las distancias y con esa breve descripción, podríamos decir que Sara Sálamo tiene bastante en común con su personaje, ya que la actriz no se calla cuando no está de acuerdo con algo.

Al contrario que muchos otros intérpretes, la actriz canaria no tiene miedo a la hora de identificarse como votante de izquierdas o antitaurina, pero no solo eso. En numerosas ocasiones ha hablado de las críticas que recibe solo por ser la pareja del fubolista del Real Madrid Isco Alarcón, con quien tiene dos hijos. Muchos aficionados la culpan cuando el equipo no tiene buenos resultados.

Además, su doble maternidad le ha abierto los ojos sobre las verdaderas dificultades que suponen los 9 meses de embarazo y, lejos de esconderse o posturear, Sálamo ha hablado sin tapujos de la realidad que hay detrás de traer un niño al mundo.

Maternidad: "El postparto es durísimo"

"Comparto esta realidad con vosotros porque me parece importante utilizar este altavoz sin maquillaje… El posparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas", contaba pocos días después de dar a luz a su segundo hijo.

"Tres días después de parir sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis (el pequeño Piero pide teta cada 20 minutos de día y de noche) y bragas desechables. Cuando fui madre primeriza me llevé una enorme sorpresa al descubrir todo esto", decía junto a una fotografía ilustrativa en su Instagram.

Sara Sálamo // Instagram @sarasalamo

Los 9 meses del embarazo también le pasaron factura y no dudaba en explicar su problema con la pérdida de cabello. "Yo me quedé absolutamente calva con mi primer hijo. Tanto fue que en el rodaje de la última película que rodé tuvieron que taparme algunas calvas con spray", contaba en Twitter. "Con el segundo todavía no me ha pasado pero veremos a ver... Dejadme disfrutar todavía del pelazo... Con Theo me pasó al tercer o cuarto mes del posparto", añadía.

Feminista: "Se acabó el 'calladita estás más guapa'"

"Quien no se mueve, no siente las cadenas. #8M Ahora el problema es vuestro. Me refiero a quien se irrita por la lucha de un movimiento igualitario y que frena cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre nosotras por costumbrismo, tradiciones o por cualquier otra excusa absurda. Porque para nosotras se acabó el "calladita estás más guapa", escribió en su cuenta de Instagram por el Día de la Mujer.

En otra publicación, la actriz enumeraba la cantidad de situaciones que ha tenido que vivir solo por ser mujer. "He recibido y recibo más guiones donde mi papel es ser el trofeo del héroe antes que mi propia heroína", denunciaba.

Antitaurina: "Paremos esta crueldad"

La actriz no solo se ha posicionado en contra de las corridas de toros, sino que en sus redes sociales pedía firmas para evitar que los toros volviesen a emitirse en TVE.

"Nos escandalizamos cuando un sádico maltrata a un perro por diversión y lo graba... Pero ahora quieren grabar y emitir en alta definición la tortura y la muerte de un animal mientras otros aplauden. Paremos esta crueldad, por favor", decía.

Vota a la izquierda: "No me voy a lavar el pelo"

Haciendo un chascarrillo, Sara Sálamo dejaba claro en su cuenta de Twitter que no es ninguna indecisa. La actriz tiene muy claro que su voto es para la izquierda y hace solo unos días contaba en sus redes sociales la sorpresa que se llevó una señora cuando supo a qué partido iba a votar en las elecciones a la Asamblea de Madrid. "Hoy no me voy a lavar el pelo. Que como soy de izquierdas, no pasa nada. Ya se presupone", escribió.

Contra los que no respetan: "Libertad para contagiar a quien yo quiera"

Las imágenes de los botellones en el centro de Madrid indignaron a la actriz, que quiso utilizar su Twitter como altavoz para recalcar que eso no era libertad y que las medidas se seguridad seguían siendo necesarias.

"Mi abuela sigue sin conocer a mi hijo de cuatro meses, por precaución. Aún no tiene ni la segunda dosis. Pero, oye, el derecho a emborracharte y reventar mobiliario público que no te lo quiten", escribió.

No tolera odio en las redes: "Una hucha de los tacos para los haters"

El odio que recibe en las redes sociales es tan abrumador que en algunas ocasiones ha compartido los mensajes que recibe, unas barbaridades que deberían estar reguladas con un método que ella misma se ha inventado: "la hucha de los tacos".