La anécdota de Sara Sálamo cuando le ha dicho a una mujer a quién iba a votar

Como la mayoría de residentes en Madrid, Sara Sálamo ha ido a votar a las elecciones del 4-M. La actriz ha compartido una imagen en la que se le veía esperando en la cola, y otra después de votar posando junto al pequeño Piero, su segundo hijo, dentro del carrito.

Más tarde, Sara ha desvelado a través de Instagram Stories una anécdota que ha vivido cuando se disponía a ejercer su derecho a voto. "La anécdota del día ha sido muy graciosa porque justo la mujer que estaba detrás de mí me ha preguntado '¿dónde está la papeleta de tal partido?' y le he dicho 'no lo sé'. Y me ha dicho ¿ah, no? ¿Y tú a quién vas a votar?' como asustada y sorprendida de que hubieran otras opciones", ha empezado explicando.

"Se lo he dicho y se ha sorprendido aún más. Se ha separado, me ha empezado a mirar los pantalones, los zapatos... Como para ver de qué iba vestida o algo así. No sé, ha sido muy raro, muy divertido, muy sorprendente...En fin, solo era una anécdota sin más. Solo quería deciros que ejerzáis vuestro derecho a voto, que es algo muy importante, y que no os quedéis en casa. Feliz jornada", ha concluido.

Tras animar a sus seguidores a que ejerzan su derecho a voto, Sara ha publicado cómo ha terminado de aprovechar la mañana entrenando. Muy activa en redes sociales, la actriz suele compartir muchos momentos de su día a día, tanto profesionales como personales.

Visibiliza la realidad del posparto

Recientemente mostró una de las consecuencias del posparto, concretamente en el cuarto mes después del nacimiento de su hijo Piero: la caída del cabello. "Podría llevar estas trenzas de boxeadora para parecer una jovenzuela, pero realmente lo hago para no asustarme con la cantidad de pelo que se cae al tercer/cuarto mes del postparto. Efluvio telógeno, le llaman", se lamentaba junto a una imagen en la que se podía ver algunas zonas de su cuero cabelludo más despobladas.