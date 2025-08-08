La cómica reacción de Amaia al soltar un gallo en un concierto

No hay ninguna duda de que Amaia es una de las mejores cantantes que ha dado nuestro país a la industria musical en los últimos años, y prueba de ello es la calidad de todos sus conciertos.

En la mayoría de ellos, incluso se ha atrevido a cantar únicamente con el acompañamiento del piano que ella misma toca, dando unos shows magistrales que nada tienen que envidiar a los de otros artistas con gran escenografía, cambios de vestuario y coreografías.

Sin embargo, ninguna reina de la música en directo se salva de tener fallos, ni siquiera Amaia. Esto fue lo que le ocurrió durante su actuación en el Concert Music Festival de Chiclana, donde la pamplonica experimentó un fallo en su voz que generó momento divertido. Sin embargo, Amaia fue toda una profesional y siguió cantando, quedando un divertido momento para el recuerdo.

Un 'Yamaguchi' que no olvidará

En su tema Yamaguchi, Amaia habla de este parque de su ciudad natal del que conserva buenos recuerdos y no quiere olvidar. Lo que ella no esperaba es que durante su actuación en el festival, mientras cantaba esta jota, la artista sufriría un percance que tampoco olvidaría.

Justo en la primera estrofa del estribillo, y quizás porque trató de alargar demasiado la nota, la cantante soltó un gallo al que rápidamente reaccionó. Por un segundo, Amaia se tapó la boca con vergüenza y después hice un gesto que parecía decir: "¡Madre mía!". Después, al continuar con la siguiente estrofa, no pudo evitar que se le escapase la risa, recomponiéndose muy rápido y continuando con una actuación magistral.